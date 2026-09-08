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NEPAŽLJIVO BARATAO GORIVOM

U garaži na Pelješcu izbio požar, muškarac preminuo od ozljeda

Piše Ivan Hruškovec,
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U garaži na Pelješcu izbio požar, muškarac preminuo od ozljeda
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
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Očevidom je utvrđeno da je do požara najvjerojatnije došlo uslijed zapaljenja mješavine pogonskog goriva u unutrašnjosti objekta, s kojim je muškarac neoprezno rukovao

U petak oko 9.30 sati došlo je do požara u unutrašnjosti garaže na Pelješcu, piše dubrovačka policija. U požaru je teške tjelesne ozljede zadobio muškarac koji je, nakon pružene prve pomoći na mjestu događaja, helikopterom hitno prevezen u KBC Split na daljnje liječenje gdje je od posljedica zadobivenih ozljeda, preminuo dan kasnije.

Očevidom je utvrđeno da je do požara najvjerojatnije došlo uslijed zapaljenja mješavine pogonskog goriva u unutrašnjosti objekta, s kojim je muškarac neoprezno rukovao. Vatra je zahvatila odjeću stradalog i proširila se na unutrašnjost garaže, gdje je izgorio razni poljoprivredni alat. Uslijed vjetra, požar se djelomično proširio i na oko 20 m² niskog raslinja u blizini objekta. Požar su lokalizirali i ugasili pripadnici nadležne vatrogasne postrojbe oko 10:15 sati. 
 

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