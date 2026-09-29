U Gorskom kotaru potrebno je prokuhavati vodu za piće

Voda za ljudsku potrošnju u naseljima Tršće, Čabar, Prezid i Mandli u Gorskom kotaru je bakteriološki onečišćena pa se na tamo preporučuje prokuhavanje vode za piće iz vodovoda najmanje tri minute ili konzumacija provjereno zdravstveno ispravne vode, pakirane ili iz drugih opskrbnih izvora.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izvijestio je da je u sklopu monitoringa Ministarstva zdravstva 24. rujna uzorkovana voda za ljudsku potrošnju u naseljima Tršće, Čabar, Prezid i Mandli u Gorskom kotaru.

„Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima nije sukladan Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju zbog bakteriološkog onečišćenja,“ naveli su na svojim mrežnim stranicama.

Ističu kako se, obzirom da postoji rizik za zdravlje ljudi koji bi bez daljnje obrade pili takvu vodu, korisnicima u navedenoj zoni opskrbe preporučuje konzumacija provjereno zdravstveno ispravne vode, pakirane ili iz drugih opskrbnih izvora ukoliko se iz istih može osigurati zdravstveno ispravna voda namijenjena ljudskoj potrošnji.

Ako se ipak koristi voda iz javnog vodovoda, preporučuje se prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje tri minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak.

Tu mjeru potrebno je provoditi dok sanacijom ne bude postignut učinak potvrđen sljedećim negativnim mikrobiološkim nalazom vode za ljudsku potrošnju iz javnog vodoopskrbnog sustava o čemu će nadležne službe pravovremeno obavijestiti stanovništvo.