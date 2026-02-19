U Gospiću imali sastanak o sanaciji ilegalnog odlagališta otpada na području grada

U prostorijama Ličko-senjske županije danas je održan koordinacijski sastanak na temu sanacije nelegalno odloženog otpada na području grada Gospića.

Sastanku su nazočili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predvođeni zamjenikom direktora Mirkom Budišom. Ispred Ličko-senjske županije sudjelovali su župan Ernest Petry sa zamjenicom župana Jasnom Orešković Brkljačić, dok su Grad Gospić predstavljali zamjenik gradonačelnika Ivica Kovačević i direktorica Komunalca Gospić sa suradnicima. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Građanske inicijative "Gospić je naš dom".

Tijekom sastanka predstavljene su postojeće aktivnosti te razmotrene mogućnosti daljnje suradnje svih nadležnih institucija s ciljem učinkovite i pravovremene sanacije lokacija na kojima je evidentirano nelegalno odlaganje otpada. Poseban naglasak stavljen je na koordinaciju operativnih koraka, osiguranje potrebnih financijskih i tehničkih preduvjeta te jačanje preventivnih mjera.

Sudionici sastanka istaknuli su važnost zajedničkog djelovanja i kontinuirane komunikacije između lokalne i regionalne razine te državnih institucija, uz uvažavanje inicijativa i prijedloga građana.

Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša podsjetio je da je Fond prošle godine dobio odobrenje za početak sanacije, no dio lokacije i dalje je obuhvaćen istražnim radnjama. “Te su radnje u tijeku i nisu javne, tako da u ovom trenutku nemamo analize za sve dijelove lokacije“, rekao je. Sanacija će biti podijeljena u tri faze, a prva obuhvaća oko 3.500 tona mljevenog opasnog plastičnog otpada koji se nalazi uz silos. Radovi bi trebali trajati do šest mjeseci, a završetak prve faze se očekuje tijekom ove godine. Fond je prošli tjedan objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je u okviru istog objavljena sva dokumentacija i službene analize vezane za sanaciju prve faze. Po završetku istog Fond će objaviti natječaj za odabir izvođača radova.

Na pitanje o opasnostima za zdravlje i okoliš, pojasnio je da Fond nije nadležan za interpretaciju službenih mjerenja, ali je zatražio informacije od nadležnih institucija. Prema podacima Instituta za vode “Josip Juraj Strossmayer“, parametri na rijeci Lici su uredni, bez povećanih koncentracija, dok Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije nije utvrdio povišene razine lebdećih čestica ni teških metala u zraku

Analize koje je Fond naručio su pokazale da se otpad zbog opasnih svojstava ne može odlagati na odlagališta neopasnog otpada, ali ima dobru kalorijsku vrijednost te je najprikladniji za termičku obradu. “Krajnja destinacija ovisit će o odabranom ponuditelju, odnosno hoće li se isti uništiti u energanama ili na odlagalištu opasnog otpada izvan granica Hrvatske", naveo je Budiša. Za ostale količine otpada na lokaciji dodao je, zasad nije moguće procijeniti točne troškove sanacije jer se još radne analize od strane drugih državnih tijela.

"Fond surađuje sa svim nadležnim državnim institucijama, s lokalnim vlastima, poštujemo udruge i pravo javnosti da zna stanje okoliša te sve informacije koje imamo i možemo dati, transparentno i bez zadrške komuniciramo", istaknuo je Budiša. Naveo je da se ništa ne taji, da je od samog početka rečeno da otpad koji se nalazi u Gospiću sadrži i opasna svojstva. "Upravo zbog toga se i uključila Vlada RH i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je donijelo Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom čime se otvorila mogućnost da Fond, upravo radi zaštite javnog interesa, bude nositelj sanacije.", kaže Budiša.

Župan Ernest Petry zahvalio je Fondu na uključenju od prvog dana te istaknuo: “Prioritet je zaštita zdravlja ljudi i okoliša, ali i kaznena odgovornost svih počinitelja“, poručio je. Zahvalio je i građanskoj inicijativi koja je, prema njegovim riječima, potaknula ubrzavanje pojedinih aktivnosti. Najavio je upućivanje zajedničke inicijative prema USKOK-u, DORH-u i DIRH-u radi ubrzanja postupaka istrage, kako bi se što prije omogućila sanacija dijelova kontaminiranog područja koji nisu obuhvaćeni prvom fazom sanacije. “Na rad tijela progona ne možemo utjecati, ali možemo apelirati da se postupci ubrzaju“, rekao je Petry, dodavši da će Županija i dalje inzistirati na cjelovitoj sanaciji područja.

Predstavnica inicijative “Gospić je naš dom“ Daria Došen izjavila je kako razumije administrativne procedure, ali da nisu zadovoljni dinamikom procesa te da će od nadležnih tijela zatražiti analize vezane za ispitivanje tla.

Zamjenik Budiša je još jednom istaknuo da se radi delikatnim projektima, obzirom da su te lokacije bile ili su dijelom još predmet istrage te je Fond svoje postupanje morao prilagoditi tome. "Kako god se to možda činilo u javnosti, nismo ni dana gubili nego smo sve vrijeme radili da osiguramo proceduralne, stručne i zakonite temelje, kako bi se krenulo sa samim sanacijama. Uz sanaciju prve faze u Gospiću paralelno idu i projekti sanacije lokacija u Poznanovcu, Samoboru i Pazinu", zaključio je Budiša.