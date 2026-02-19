Inicijativa 'Gospić je naš dom' upozorava: proces sanacije vraća se na početak, laboratorijski nalazi i plan i dalje nedostaju
Sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću odgađa se do jeseni
Predstavnici inicijative Gospić je naš dom izvijestili su u četvrtak da su na sastanku s predstavnicima Ličko-senjske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznali da se sanacija nezakonitog odlagališta otpada u središtu Gospića odgađa.
Predstavnici inicijative očekivali su da će im se na sastanku predočiti laboratorijske analize otpada, tla i podzemnih voda te jasan i vremenski određen plan sanacije u svim fazama i obvezujućim rokovima.
No, rečeno im je da savjetovanje u postupku javne nabave traje do 23. veljače, nakon toga slijedi analiza zaprimljenih prijedloga i eventualno raspisivanje poziva za podnošenje ponuda, a zbog kompleksnosti zahvata fond ne može procijeniti kada će postupak javne nabave završiti i kada bi sanacija mogla početi.
Iako precizan rok nije naveden, jasno je da se početak sanacije ne može očekivati prije jeseni, a u odnosu na zakopani dio otpada fond navodi da postoji istraga zbog koje ne mogu dodatno analizirati i raditi pripreme.
"Ova tvrdnja predstavlja novu okolnost u odnosu na ranije javno dostupne informacije", ističu iz inicijative i podsjećaju na izjavu DORH-a da su početkom listopada provedene pretrage i očevid, pa da ne postoje zapreke za sanaciju.
Na sastanku je potvrđeno da je za zakopani dio otpada nadležan DORH, a za drugi dio lokacije Državni inspektorat.
U praksi to znači da fond postupa isključivo u odnosu na dio otpada obuhvaćen pozivom za prethodno savjetovanje, koji čini oko deset posto ukupno procijenjene količine otpada i odnosi se na površinski razasuti dio.
Za taj dio su laboratorijskim nalazima utvrđene zabrinjavajuće koncentracije opasnih elemenata i teških metala, a cjelovite analize i dalje nisu objavljene, naglašava inicijativa.
Zbog toga inicijativa izražava ozbiljno nezadovoljstvo te nakon sastanka zaključuje da se proces sanacije "suštinski vraća na početnu točku".
