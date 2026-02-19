Inicijativa iz Gospića: Još nema procjene kad će sanacija, Fond zapravo nema analize otpada

Na godišnjicu otkrića 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada Fond za zaštitu okoliša objavio je da su raspisana dva natječaja od kojih je jedan za sanaciju 10 posto otpada u Gospiću. Građani iz inicijative Gospić je naš dom već dugo upozoravaju da sve traje predugo, da se papirologija sporo kreće te da su analize tajne. Fond ih je zato pozvao na sastanak, s kojeg su opet izašli razočarani.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Predstavnici građanske inicijative „Gospić je naš dom“ sudjelovali su danas na sastanku u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ličko-senjske županije, sazvanom radi aktivnosti vezanih uz sanaciju lokacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću.

Inicijativa je na sastanak došla s jasno definiranim očekivanjima: uvid u cjelovite laboratorijske analize otpada, eventualne analize tla i podzemnih voda te jasan i vremenski određen plan sanacije sa svim fazama i obvezujućim rokovima.

Prema informacijama iznesenima na sastanku, prethodno savjetovanje u postupku javne nabave traje do 23. veljače 2026. godine, nakon čega slijedi analiza zaprimljenih prijedloga i eventualno raspisivanje poziva za podnošenje ponuda. Zbog kompleksnosti zahvata, Fond u ovom trenutku ne može procijeniti kada će postupak javne nabave biti dovršen niti kada bi sanacija mogla započeti. Iako precizan rok nije naveden, jasno je da se početak sanacije, s obzirom na procedure javne nabave, ne može očekivati prije jeseni.

U odnosu na zakopani dio otpada, Fond je naveo kako, prema njihovim saznanjima i usmenim informacijama, postoji istraga zbog koje ne mogu pristupiti daljnjim analizama i pripremnim radnjama. Ova tvrdnja predstavlja novu okolnost u odnosu na ranije javno dostupne informacije.

Naime, DORH je dopisom od 14. listopada naveo da su nužne dokazne radnje pretrage i očevida dovršene 3. listopada te da, slijedom toga, u odnosu na lokaciju Gospić više ne postoje zapreke za provođenje sanacijskih aktivnosti od strane Fonda i/ili nadležnog ministarstva. Ta je činjenica nedvojbena i dokumentirana.

Stoga ostaje otvoreno pitanje jesu li se okolnosti istrage u međuvremenu izmijenile, postoji li formalna odluka kojom se Fondu onemogućava provođenje pripremnih radnji te zašto o tome ne postoji službena i javno dostupna informacija.

Na sastanku je potvrđeno da je za zakopani dio otpada nadležan DORH, dok je drugi dio lokacije pod ingerencijom Državnog inspektorata. U praksi to znači da Fond trenutačno

postupa isključivo u odnosu na dio otpada obuhvaćen pozivom za prethodno savjetovanje, koji čini oko 10% ukupno procijenjene količine otpada i odnosi se na površinski razasuti dio. I za taj dio su laboratorijskim nalazima utvrđene zabrinjavajuće koncentracije opasnih elemenata i teških metala.

Cjelovite analize, do danas nisu javno objavljene. Fond je naveo da te analize nisu ustupljene zbog tajnosti istrage te da ni sam Fond nema uvid u cjelokupnu dokumentaciju što je u suprotnosti s ranijim izjavama i najavama.

Na javnoj tribini održanoj u Gospiću u studenom prošle godine predstavnici Fonda izričito su naveli da raspolažu svim podacima vezanim uz zakopani otpad te da čekaju još jednu analizu, koja je prema tadašnjoj najavi trebala biti dovršena u roku od deset dana.

Ako Fond tada nije imao uvid u cjelovitu dokumentaciju, postavlja se pitanje na temelju kojih su podataka iznosili navedene tvrdnje. Ako je uvid postojao, nije jasno kada i zašto je taj uvid izgubljen ili ograničen. Ovakva nedosljednost dodatno produbljuje nepovjerenje i zahtijeva jasno i službeno očitovanje nadležnih institucija.

Građanska inicijativa izražava ozbiljno nezadovoljstvo činjenicom da ni nakon današnjeg sastanka nisu prezentirani cjeloviti podaci, nisu definirani obvezujući rokovi niti je utvrđen jasan početak svih faza sanacije. Bez tih elemenata nije moguće govoriti o stvarnom početku sanacije, već o daljnjem odgađanju postupka.

U takvim okolnostima, proces se suštinski vraća na početnu točku.

Inicijativa će se obratiti DORH-u, Državnom inspektoratu i drugim nadležnim institucijama radi razjašnjenja statusa dokumentacije i osiguranja javne dostupnosti podataka koji se odnose na okoliš i zdravlje građana.