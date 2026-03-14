U Grčkoj je ubijen navijač (20). Osumnjičeni se predao policiji

Nakon ubojstva navijača (20) u Solunu odgođena je utakmica grčke košarkaške lige između PAOK-a i Arisa, pišu grčki mediji.

PAOK je objavio kako se susret 21. kola Grčke košarkaške lige, koji se trebao održati u subotu, neće održati prema planu, a novi termin utakmice bit će objavljen naknadno. Potvrdili su također da će sve već kupljene ulaznice vrijediti za odgođeni susret.

Kako navode grčki mediji, podignuta je optužnica za više kaznenih djela protiv jednog navijača Arisa (23). Optužuje ga se za namjerno ubojstvo te nezakonito posjedovanje i uporabu oružja.

Osumnjičeni se zajedno s odvjetnikom predao u sjedištu policije u Solunu, a u svojoj je izjavi naveo kako mu je prišla skupina ljudi koja tvrdi da je ubijenog navijača ubo nožem dok se pokušavao obraniti.

Očekuje se da će uskoro biti izveden pred istražne vlasti, no moguće je da će zatražiti dodatno vrijeme kako bi pripremio obranu.