Užas u Samoboru. Motociklist poginuo u teškom sudaru

Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju, 15. ožujka oko 14.10 sati u Samoboru, u Ulici Grada Wirgesa.

U nesreći su sudjelovali osobni automobil i dva motocikla. Promet na toj dionici ceste obustavljen je u oba smjera te se odvija obilazno.

Policija obavlja očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.