U HDZ-u ljuti zbog autobusa: Odmetnik Dado je pedala...

Divljačko ponašanje! Tim je riječima Lovro Kuščević opisao Milinovićev autobusni pohod na središnjicu HDZ-a, pa dodao:

- Slobodno najavite kako ću dignuti ruku za njegovo izbacivanje iz HDZ-a!

Nedugo potom ove šokantne najave javio se i Andrej Plenković, bez rukavica.

- Darko Milinović svojim jučerašnjim nastupom nanio političku štetu HDZ-u i ja kao predsjednik stranke, kao i ostali članovi užeg Predsjedništva, nećemo dopustiti da se, u prenesenom smislu, od HDZ-a radi cirkus i nikakva događanja narodam, rekao je, pa dodao:

- Odlučili smo da će Predsjedništvo HDZ-a protiv Milinovića pokrenuti stegovni postupak zbog najtežih povreda članskih obaveza i nanošenja političke štete HDZ-u!

Darko Milinović nije bilo tko, on je lički župan i šef najhomogenije HDZ-ove organizacije, koja ne zna za poraz. Čak i ako ga izbace iz stranke, ostat će župan, pa bi HDZ sam sebe lišio vlasti u Lici. Milinovićev sukob sa središnjicom - u biti s Andrejem Plenkovićem - počeo je nakon imenovanja ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera, koji je oktroiran iz Zagreba, na štetu Milinovićeva favorita, i do danas tinja. Kulminirao je Jandrokovićevom podrškom Milinovićevu protukandidatu no i MIlinović se više puta znao očešati o Andreja Plenkovića. Njegove je ljude - a time posredno i njega - napadao kao novopečene hadezeovce.

Milinović misli da ga ne mogu izbaciti iz stranke:

- Propisnik o provođenju unutarstranačkih izbora jasno kaže u članku 10. da se ne mogu pokrenuti stegovni postupci protiv člana HDZ-a od trena kad se raspišu izbori. A izbori su raspisani i ja sam punopravni kandidat...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dodao je da je u središnjici HDZ-a dobio jamstva da će izborni proces u Ličko-senjskoj županiji za predsjednika HDZ-a biti 9. rujna. To je nazvao “praznikom demokracije”. Da će izbori biti 9. rujna, znalo se i prije pohoda na Zagreb, ali to su izbori za županijski HDZ. Milinovića je, međutim, mučio datum izbora za gradski, gospićki HDZ. Taj datum nije bio poznat prije njegove autobusijade, a nije poznat ni nakon nje.

Milinovićev pohod autobusima u vrhu stranke doživjeli su kao nekorektan pritisak odnosno kako je Plenković rekao, “događanje naroda” što je formulacija iz vremena kad je Slobodan MIlošević mitinzima rušio vojvođansko, kosovsko i crnogorsko rukovodstvo.

Foto: 24 sata

Prijevoz autobusima mogao bi se pojaviti kao teret Milinoviću na više načina: on će, možda, morati objasniti kako to da je nekoliko desetaka djelatnika županije tijekom radnog vremena autobusima krenulo u Zagreb te tko je platio trošak. Ako ga je platio on, mora imati račun, ako nije, riječ je o donaciji. No i za donaciju moraju postojati papiri. Dođe li do Suda časti, to mogu postati važni detalji. No nejasno je zašto je Milinović, kao favorit na županijskim stranačkim izborima, išao u Zagreb i od gotovine napravio veresiju.

- Ako stvar promatramo u kontekstu koji je širi od ličkog, naglo će postati jasnija - kaže naš sugovornik iz stranke pa objašnjava:

- Milinović je shvatio da je Plenković posve nezainteresiran za stranku, pa se priprema za trenutak, a on može nastupiti uvijek, kad Plenković digne sidro i ode. Iz Plenkovićeve nezainteresiranosti za stranku oni su izveli zaključak da se on ne namjerava zadržati predugo...

- Plenković je pogriješio. Kad je došlo 200 ljudi, trebao se odazvati. Ovako, to je samo izazivanje novih sukoba - kaže nam drugi izvor. HDZ je postao pretijesan za obojicu.