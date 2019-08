'U HDZ-u misle da sam glavni promotor Škorine kandidature'

Mate Radeljić, bivši savjetnik za unutarnju politiku Kolinde Grabar Kitarović tvrdi da on nije taj koji je u javnost, putem tjednika 'Nacional, objavio mailove koje je razmjenjivao s predsjednicom. Kaže da su ti mailovi izmišljeni, piše Večernji list.

- Fabricirani su, nikada s predsjednicom nisam imao ovakvu komunikaciju o toj temi (micanje Titove biste). Ne trebam se ja njoj svetiti na takav način, da sam sebi nanosim štetu, pa nisam lud- tvrdi Radeljić.

Misli da objava ovih fabriciranih mailova može služiti samo Kolindi Grabar-Kitarović, a njemu sigurno ne. Smatra da se na taj umjetni način predsjednicu želi prikazati i staviti je u funkciju i poziciju žrtve, premda je u ovoj igri žrtva on, drži Radeljić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Smatra kako je on glavna meta, jer u HDZ-u Andreja Plenkovića misle da je on glavni promotor i mozak svih medijskih operacija oko kandidature Miroslava Škore. Istina, Radeljića takvim smatraju i u novinarskim krugovima, no činjenica jest da nije službeno objavljeno, niti rečeno da Radeljić ima takvu ulogu u stožeru i predizbornoj ekipi Miroslava Škore.

Radeljić misli da ga ovakvim podmetanjima smišljeno pokušavaju uplašiti i dovesti u poziciju neizvjesnosti, no pokaže li se da ovdje ima pokušaja da se uključe i tajne službe, te da HDZ-ovoj strani treba fabriciranje alibija da bi se Radeljića stavilo na "mjere", onda će on zatražiti građanski nadzor službi.

Inače, nikada nije objavio nikakvu prepisku s predsjednicom, niti će to uraditi, kazao je Radeljić.