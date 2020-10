U Hrvatskoj 748 novozaraženih! Najgori dan od starta epidemije

Testirano je 6448 ljudi. Čak 441 ljudi je u bolnici, od kojih je 27 na respiratoru. Preminulo je četvero ljudi. Ukupni broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je 3210, objavio je Stožer u srijedu

<p>U posljednja 24 sata zabilježeno je 748 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3210, objavio je Stožer u srijedu.</p><p><strong>Pogledajte video: Nove mjere zbog većeg broja zaraženih</strong></p><p>Među 3210 aktivnih slučajeva u Hrvatskoj, 441 pacijent je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 27 pacijenata.</p><p>Preminulo je četvero pacijenata.</p><p>Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 21.741 ozaraženi novim koronavirusom, od kojih je 334 ljudi preminulo, ukupno se oporavilo 18.197 ljudi od toga 308 u posljednja 24 sata.</p><p>U samoizolaciji je trenutno 16.598 ljudi.</p><h2>'Ne smijemo završiti kao Češka'</h2><p>Do danas je ukupno testirano 372.683 ljudi, od toga 6448 u posljednja 24 sata.</p><p><strong>Krunoslav Capak</strong>, šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prije objave Stožera rekao je da nas čeka rekordan dan po broju oboljelih, a to je temeljeno na broju koji su imali do jučer navečer. Najviše zaraženih je u Zagrebu, čak 211. </p><p>- Morali smo donijeti nove mjere ako ne želimo ono što se dogodilo Češkoj. Prije tri tjedna su imali 600 zaraženih dnevno, propustili su donijeti prave mjere i 10 puta je skočio broj zaraženih - rekao je <strong>Capak </strong>kad je pričao o mjerama u ugostiteljstvu.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/capak-danas-ce-biti-vjerojatno-rekordan-broj-novozarazenih-721918" target="_blank"><strong>>>> Više o tome ovdje >>></strong></a></p>