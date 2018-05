'U Hrvatskoj je život dobar, ne trošimo više nego što imamo'

Iako nam standard nije europski, najvažnija nam je kvaliteta života koja je u Hrvatskoj fenomenalna. Djeca nam prekrasno odrastaju, pohađaju super škole i vrtiće, bave se sportom, imamo puno prijatelja i ne želimo zbog toga otići iz Hrvatske, u glas nam govori obitelj Štedul iz Karlovca koja niti ne pomišlja na odlazak u inozemstvo na bolje plaćene poslove.

Tata Ivan (41) je inače zaposlen na karlovačkom Veleučilištu na radnom mjestu višeg predavača matematike, mama Nikolina (38) je stručna savjetnica za hortikulturu pri Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi. Njihov sin Luka (9) pohađa treći razred osnovne škole, a kći Dora (6) ide u vrtić.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1199732 / ]

- Mislim da je život u Hrvatskoj stvarno dobar. Razumijem da ima puno ljudi koji su u teškim financijskim situacijama i da nemaju što izgubiti odlaskom van, ali krug ljudi u kojem se mi krećemo uglavnom dobro živi. Neću reći da je to europski standard, ne možemo si priuštiti mnoge stvari koje Europljani mogu, ali kvaliteta života što se tiče hrane, klime, obrazovanja, zdravstva je vrlo dobra, a to dokazuje što školujemo brojne stručnjake koji se bez problema zapošljavaju vani. Klima je u Hrvatskoj fenomenalna, more nam je blizu, za vikend možemo 'skočiti' na more, tamo imamo malu vikendicu. Pitku vodu možemo piti svugdje gdje god hoćete, a to se u Europi ne može. Imamo prirodnu hranu koja je fenomenalna. U jesen odlazimo u šumu i beremo gljive, ne znam da li to mogu po Europi. Na selu kupujemo meso iz domaćeg uzgoja i to po znatno nižim cijenama od onog uvoznog u trgovačkim centrima - govori nam Ivan, dodajući da je čuo iskustva prijatelja koji su odlučili otići van, iako nisu bili loše situirani, kako bi si podignuli standard, no zaključio je da su drastično izgubili na kvaliteti života kakvu imaju ovdje u Hrvatskoj.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Podizati obitelj u Karlovcu je stvarno super, imamo dobre škole i vrtiće, pogodnosti za djecu bavljenja sportom, zdravstvo je genijalno, priroda i klima su super. Sve nam je dostupno, oboje djece i Luka i Dora pohađaju glazbenu školu koja je relativno jeftina, dostupni su im razni sportski klubovi, oboje treniraju hokej na ledu i rolama, a Dora povremeno i tenis. Blizu nam je Zagreb kao jedan centar za šoping i izlazak, ovdje u Karlovcu imamo super kazalište s vikend matinejama za djecu, vrtići su nam relativno dostupni i nisu preskupi. Imamo četiri rijeke i na svima se možemo kupati, klima i priroda su fenomenalne. Ovdje su nam svi prijatelji, članovi obitelji i rodbina, a jako nam je važan i dobar društveni život - govori majka Nikolina, dodajući da nije niti njima uvijek bilo lako.

'Ne trošimo više nego što imamo'

- Neko vrijeme sam bila i bez posla, te radila na slabije plaćenom poslu, suprugova plaća je bila manja nego danas, pa su tu bili porodiljni...no uvijek pazimo na troškove. Posljednjih nekoliko godina radim na boljem radnom mjestu i suprugova plaća je porasla i lakše je jer sada ne moramo paziti na svaku potrošenu kunu. Na kraju mjeseca za sada nismo u minusu i ne možemo se žaliti. Nismo opterećeni nikakvim kreditima i stanujemo u kući koju su nam opskrbili roditelji. Ne trošimo više nego što imamo i ne koristimo kreditne kartice, to je naše pravilo - govori Nikolina na koju se nadovezuje suprug Ivan kako račune obavezno plaćaju čim stignu, a tada je puno lakše rasporediti preostali novac, a uvijek se nađu i dodatni troškovi i izdaci.

- Mjesečni budžet nam je 13.000 kuna, a suprug povremeno dodatno zaradi dajući instrukcije i pripreme za maturu. Na hranu i kućne potrepštine mjesečno izdvajajmo oko 4000 kuna, na režije u koje su uključene i one od vikendice su do 3.000 kuna, nekad manje, nekad i više. Grijemo se na drva i godišnje na to trošimo 7.000 kuna. Imamo svaki svoj auto i godišnje su to troškovi oko 6.000 kuna za servis i tehnički, dok na gorivo mjesečno utrošimo nekoliko stotina kuna.

Na garderobu trošimo sezonski oko 2000 kuna za cijelu obitelj. Dorin vrtić i engleski zajedno stoji 800 kuna, glazbena škola za oboje dođe 270 kuna, sportske aktivnosti za oboje su 300 kuna. Tu su i troškovi pribora i knjiga za školu, te opreme za sportske aktivnosti ili potrepštine za vrtić, izlete, školska ljetovanja. Uvijek tu budu i dodatni izdaci poput vjenčanja, krstitki, rođendana... Ako nam na kraju mjeseca ostane novaca najradije si priuštimo obiteljski izlet, a ako ne snađemo se i ovdje u Karlovcu jer ima puno mogućnosti bilo od kupanja na rijekama, posjeta kazalištu, zimi na sanjkanje i klizanje, a tu su i brojna igrališta za djecu - zaključuje Nikolina.

'U Hrvatskoj je lijepo, ali je teško uspjeti'

Nikad se ne bi odselili iz Hrvatske u inozemstvo.Ovdje smo stvorili naš mali raj u kojem uživamo s dvoje djece. Lijepo nam je i ne bi ništa mijenjali, kazali su pulski supružnici Sara Paulišić (31) i Ivan Juran (34). Zajedno sa desetomjesečnim Entonyjem i kćerkicom Emily (2,5) žive u obiteljskoj kući Ivanovih roditelja. Imaju svoj stan. Priznaju da je bez kredita za kupnju stana puno lakše i neopterećenije živjeti. Iako je na porodiljnom dopustu, Sara inače radi u jednom vrtiću kao odgojiteljica, a Ivan ima svoju privatnu firmu sa pumpama za vodu.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1199731 / ]

- Mjesečni budžet nam je dovoljan, oko 15.000 kuna. Moja plaća je oko 6.000 kuna, a ostatak zaradi suprug. Imali smo potporu roditelja kada smo se odlučili na zajednički život prije četiri godine jer i ja sam u tom trenutku imala stan, ali smo se odlučili živjeti u kući Ivanovih roditelja. Moj stan iznajmljujemo i to je odličan dodatni prihod. Ne trošimo previše, ali isto tako ne moramo razmišljati previše o tome 'što ćemo sutra', jer su naše plaće za hrvatske prilike solidne - priznala je Sara.

Kažu da su od samog starta zajedničkog života imali sreće jer nisu krenuli od nule, zahvaljujući roditeljima koji su im pomogli.

- U Hrvatskoj je lijepo, ali je teško boriti se i uspjeti. Voljeli bi da država više pazi na obrazovanje i da se tu dogode pomaci jer su u pitanju djeca koju sutra trebamo izvesti na pravi put. Bez obzira na to volimo morsku klimu i miran obiteljski život u Puli. Nikad nismo razmišljali o napuštanju naše zemlje - rekli su.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Imaju i automobil na koji mjesečno troše oko 1000 kuna, za benzin. Djeca su još uvijek mala, posebno Entony koji još nosi pelene pa se i za to izdvaja oko 300 kuna na mjesec.

- Najviše zapravo trošimo na hranu, oko 3000 kuna,dok nam režije dođu oko 2500 kuna. Kada se sve to zbroji, ipak nam ostane nešto od plaća za malena putovanja. Ne trošimo previše na odjeću jer supruga nije od onih koje moraju imati nove torbice,cipele..., a ne pušimo i ne pijemo alkohol, pa se i tu dosta uštedi - odali su.