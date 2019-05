U Hrvatskoj nedostaje čak 12 tisuća medicinskih sestara...

Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara gostujući u HRT- ovoj emisiji 'Studio 4' kazala je kako je već duže vrijeme stanje alarmantno jer vlada kronični manjak medicinskih sestara i tehničara.

- Nitko se ne obazire na nas i koliko sestara nedostaje. Potplaćene su i odlaze u inozemstvo. Ta činjenica prolazila je pokraj svih Vlada do sada pa i ove. Nitko se ne osvrće na to kakva će biti zdravstvena njega i kakva je budućnost bolesnih građana. Trenutno nedostaje 12 tisuća medicinskih sestara - kazala je Prašnjak te istaknula kako ne vidi političku volju da se to riješi.

Tisuću sestara je otišlo u inozemstvo, a dvije tisuće još čeka da ode.

U inozemstvu plaća od 2 do 4 tisuće eura

Medicinska sestra Silvana Ganza također je bila gošća 'Studia 4'. Rekla je kako u KBC-u Split trenutno nedostaje 150 medicinskih sestara.

- Imamo pravilnik o minimalnim uvjetima glede broja ljudi koji bi trebali raditi, ali tog pravilnika se nitko u Hrvatskoj ne drži pa tako, određeni broj pacijenata ima manjka sestara - naglasila je Ganza.

Anica Prašnjak je istaknula kako medicinske sestre odlaze u Irsku, Veliku Britaniju, Austriju, Njemačku, Italiju i tamo imaju puno veću plaću. Minimalna plaća im je oko dvije tisuće eura, a može ići i do četiri tisuće.

- Pomaka u pregovorima nema. Vladinu stranu kao da se ovaj problem ne tiče. Sestre koje rade su maksimalno iscrpljene i ne plaćaju im se prekovremeni sati, ne priznaju im se razine obrazovanja - naglasila je.

Podrška pacijenata

Ganza je još istaknula kako medicinske sestre imaju veliku podršku pacijenata i da im puno znači da su prepoznate.

- Ljudi su svjesni da nas nema dovoljno, ali da smo napravile sve za njihov oporavak. U nedostatku medicinskih sestara dolazi do preopterećenosti onih koje rade i bolovanja su u porastu, objasnila je Ganza.

Medicinske sestre, smatra Ganza, rade težak fizički posao, imaju noćna dežurstva, puno rade prekovremeno i većina njih neće biti u stanju raditi do 67. godine.

Anica Prašnjak je još naglasila kako ministarstvo ne čini apsolutno ništa što bi zadržalo medicinske sestre u Hrvatskoj.

- Mogu vam donijeti najmanje 10 dopisa na koje mi ne odgovaraju mjesecima pa i godinama - rekla je Prašnjak.

