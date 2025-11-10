U Hrvatskoj počinje proizvodnja terapije za liječenje leukemije

Hrvatska ulazi u završnu fazu uspostave domaće proizvodnje stanične imunoterapije za liječenje leukemije, limfoma i autoimunih bolesti, a prvi bi je bolesnici mogli primiti već sredinom iduće godine, najavljeno je u ponedjeljak u Klinici za dječje bolesti.

Projekt vodi Zaklada Zora, a u KBC-u Sestre milosrdnice započela je validacija proizvodnje CAR-T stanica. Riječ je o jednoj od najnaprednijih terapija za liječenje teških hematoloških i imunoloških bolesti, rečeno je na konferenciji za novinare.

„U iduća dva mjeseca krećemo s opremanjem i edukacijom, a za šest mjeseci očekujemo prve pripravke za naše oboljele“, najavio je voditelj Zaklade Mladen Merćep.

Dodao je kako je potpisan ugovor s američkom neprofitnom organizacijom Caring Cross, koja će osigurati vektore potrebne za proizvodnju CAR-T stanica. Terapija će biti namijenjena oboljelima od leukemije, limfoma, multiplog mijeloma te određenih autoimunih bolesti.

Domaća proizvodnja značajno će skratiti vrijeme čekanja – na svega sedam dana – i smanjiti troškove, koji bi mogli biti i do 80 posto niži od komercijalnih pripravaka.

„Prepoznali smo važnost ove terapije koja više nije budućnost, nego sadašnjost“, istaknula je Iva Hojsak, v. d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Prema riječima Petra Gaćine iz KBC-a Sestre milosrdnice, do sada je CAR-T terapiju u Hrvatskoj primilo tek desetak pacijenata godišnje, i to u kasnim fazama bolesti. „Vlastitom proizvodnjom moći ćemo je primjenjivati već u prvoj ili drugoj liniji liječenja, čime znatno povećavamo šansu za izlječenje“, rekao je.

Veliku nadu izražavaju i pacijenti te udruge oboljelih. Zdenka Tomljenović, koja je prošla CAR-T terapiju u inozemstvu, opisala ju je kao „drugu priliku za život“. „Kada mi je liječnica rekla da su tumori nestali, nisam mogla vjerovati. Presretna sam što će sada i drugi oboljeli imati tu šansu“, kazala je.

Zaklada Zora kampanjom „Umjesto jedne kave – doniraj za život“ prikuplja sredstva za nastavak opremanja i održivost projekta. „Ovo je slamka spasa za sve oboljele koji čekaju priliku za liječenje i šansu za novi život“, poručili su iz udruge Mijelom CRO.

Pokretanje proizvodnje CAR-T terapije označava važan iskorak hrvatske medicine prema modernim personaliziranim pristupima liječenju, koji više ne ostaju privilegija bogatijih zemalja, nego postaju dio domaće stvarnosti, istaknuto je na konferenciji za novinare.