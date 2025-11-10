Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI PROJEKT

U Hrvatskoj počinje proizvodnja terapije za liječenje leukemije

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
U Hrvatskoj počinje proizvodnja terapije za liječenje leukemije
Foto: Ilustracija/canva

Projekt vodi Zaklada Zora, a u KBC-u Sestre milosrdnice započela je validacija proizvodnje CAR-T stanica. Riječ je o jednoj od najnaprednijih terapija za liječenje teških hematoloških i imunoloških bolesti, rečeno je na konferenciji za novinare

Hrvatska ulazi u završnu fazu uspostave domaće proizvodnje stanične imunoterapije za liječenje leukemije, limfoma i autoimunih bolesti, a prvi bi je bolesnici mogli primiti već sredinom iduće godine, najavljeno je u ponedjeljak u Klinici za dječje bolesti.

Projekt vodi Zaklada Zora, a u KBC-u Sestre milosrdnice započela je validacija proizvodnje CAR-T stanica. Riječ je o jednoj od najnaprednijih terapija za liječenje teških hematoloških i imunoloških bolesti, rečeno je na konferenciji za novinare.

„U iduća dva mjeseca krećemo s opremanjem i edukacijom, a za šest mjeseci očekujemo prve pripravke za naše oboljele“, najavio je voditelj Zaklade Mladen Merćep.

Dodao je kako je potpisan ugovor s američkom neprofitnom organizacijom Caring Cross, koja će osigurati vektore potrebne za proizvodnju CAR-T stanica. Terapija će biti namijenjena oboljelima od leukemije, limfoma, multiplog mijeloma te određenih autoimunih bolesti.

Domaća proizvodnja značajno će skratiti vrijeme čekanja – na svega sedam dana – i smanjiti troškove, koji bi mogli biti i do 80 posto niži od komercijalnih pripravaka.

REVOLUCIJA U MEDICINI Znanstvenici u laboratoriju stvorili matične stanice krvi: 'Ovo je značajan iskorak!'
Znanstvenici u laboratoriju stvorili matične stanice krvi: 'Ovo je značajan iskorak!'

„Prepoznali smo važnost ove terapije koja više nije budućnost, nego sadašnjost“, istaknula je Iva Hojsak, v. d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Prema riječima Petra Gaćine iz KBC-a Sestre milosrdnice, do sada je CAR-T terapiju u Hrvatskoj primilo tek desetak pacijenata godišnje, i to u kasnim fazama bolesti. „Vlastitom proizvodnjom moći ćemo je primjenjivati već u prvoj ili drugoj liniji liječenja, čime znatno povećavamo šansu za izlječenje“, rekao je.

Veliku nadu izražavaju i pacijenti te udruge oboljelih. Zdenka Tomljenović, koja je prošla CAR-T terapiju u inozemstvu, opisala ju je kao „drugu priliku za život“. „Kada mi je liječnica rekla da su tumori nestali, nisam mogla vjerovati. Presretna sam što će sada i drugi oboljeli imati tu šansu“, kazala je.

'NAMUČILO ME, ALI DOBRO SAM' Hrabri Damir (17) dva puta je pobijedio leukemiju: Vatrogasac Josip počastio me ljetovanjem!
Hrabri Damir (17) dva puta je pobijedio leukemiju: Vatrogasac Josip počastio me ljetovanjem!

Zaklada Zora kampanjom „Umjesto jedne kave – doniraj za život“ prikuplja sredstva za nastavak opremanja i održivost projekta. „Ovo je slamka spasa za sve oboljele koji čekaju priliku za liječenje i šansu za novi život“, poručili su iz udruge Mijelom CRO.

Pokretanje proizvodnje CAR-T terapije označava važan iskorak hrvatske medicine prema modernim personaliziranim pristupima liječenju, koji više ne ostaju privilegija bogatijih zemalja, nego postaju dio domaće stvarnosti, istaknuto je na konferenciji za novinare.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025