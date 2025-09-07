Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU PLUS+
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
Čitanje članka: 5 min
Kako liječnici žive i rade u Hrvatskoj, a kako u inozemstvu, koje su prednosti, a koje mane života, kako funkcioniraju zdravstveni sustavi vani a kako kod nas? O tome su za 24sata otvoreno progovorile dvije liječnice, od kojih jedna radi u Njemačkoj, druga u Švicarskoj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku