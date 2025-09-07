Obavijesti

LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU PLUS+

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.

Kako liječnici žive i rade u Hrvatskoj, a kako u inozemstvu, koje su prednosti, a koje mane života, kako funkcioniraju zdravstveni sustavi vani a kako kod nas? O tome su za 24sata otvoreno progovorile dvije liječnice, od kojih jedna radi u Njemačkoj, druga u Švicarskoj.

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
FOTO Traktor po cijeni stana u Zagrebu i bik od čak 1196 kila: Evo prizora sa sajma u Gudovcu
MEĐUNARODNI JESENSKI SAJAM

FOTO Traktor po cijeni stana u Zagrebu i bik od čak 1196 kila: Evo prizora sa sajma u Gudovcu

Najljepšim traktorom smatraju Valtru, finskog proizvođača, a najskuplji primjerak na sajmu u Gudovcu je Fendt 728 Vario, čija se cijena na tržištu kreće oko 300.000 eura (bez PDV-a), ovisno o razini opreme
Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'
HEROJ DINARE

Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'

Grija si me na straži, Dinara nan je mati bila, ladna i zimi i liti, ti suborac si moj, vavik..., poručuju danas suborci pokojnom ovčaru

