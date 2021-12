U Hrvatsku je u ponedjeljak stiglo prvih 1800 doza lijeka protiv COVID-a.

Dr. sc. Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, u HRT-ovom Studiju 4 rekao je da je u pitanju koktel Ronapreve koji je kombinacija dvaju mononuklonskih antitijela koji se već primjenjuje u nekim zemljama.

To su lijekovi koji su sintetizirani od jedne imunosne stanice i tim lijekom se zapravo u organizam unose gotova protutijela koja sprječavaju ulazak virusa u stanicu. Što se ranije daje, njegova je učinkovitost bolja. Koktel se daje u obliku intravenske infuzije tijekom sat vremena i potreban je bolnički nadzor nad pacijentima tijekom primjene lijeka radi moguće reakcije, objasnio je.

Stanje u Klinici sve povoljnija

- Zadnjih je dana situacija u Klinici nešto povoljnija nego što je bila nekoliko tjedana unatrag. To znači da se ne traži mjesto više kao prije, svako jutro imamo do desetak slobodnih kreveta tako da možemo na neki način normalno funkcionirati. Do sada, prije nekih desetak dana, u takvim smo situacijama tražili pomoć ostalih zagrebačkih bolnica, kada su naši kapaciteti bili potpuno popunjeni. Radi se o ljudima koji uglavnom nisu cijepljeni, preko 80% zaprimljenih nije cijepljeno, ističe dr. Puljiz.

Mlađi sve češći pacijenti

- Radi se o osobama svih dobnih skupina, ono što u zadnje vrijeme viđamo je pomak prema mlađim dobnim skupinama, to su ljudi srednje životne dobi od 30 do 56 godina. Također viđamo i jako stare ljude od 80-tak godina koji nisu cijepljeni, to mi je neobjašnjivo. Imali smo ljude od preko 90 godina koji nisu bili cijepljeni, iz nama nepoznatog razloga ti ljudi nisu cijepljeni. Nažalost, takvi ljudi najčešće loše završe i to relativno brzo. Isto tako imamo ozbiljnih kliničkih slika kod osoba koje su srednje životne dobi, mlađe životne dobi. Uz ljude koji imaju neke popratne bolesti imam i one bez ikakvih popratnih komorbiliteta, prije toga potpuno zdrave osobe koje su isto tako loše završile. Nažalost u zadnjih mjesec, dva svjedočimo i tome, tako da je bilo umrlih u dobi od 23, 37, 45 godina. Da su ti ljudi bili cijepljeni imali bi vjerojatno dobru šansu da se to tako ne završi, rekao je dr. Puljiz dodavši da je njihova jedinica intenzivnog liječenja uvijek popunjena.





O kliničkoj slici

Objasnio je koja je razlika u kliničkoj slici u odnosu na prijašnje valove.

- Prije smo, tih prvih mjeseci, hospitalizirali ljude koji su imali blaže kliničke slike, nekada i iz epidemioloških razloga. Međutim sada imamo teže kliničke slike, hospitaliziraju se ljudi koji u pravilu zahtijevaju kisikom. Što se tiče kliničke slike recimo da se ona značajno nije promijenila - ljudi imaju visoku temperaturu koja traje danima, kašalj, nedostatak zraka, pritisak u prsima, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, jedan dio pacijenata ima proljev, jedan dio povraća, objasni je dodavši da nemali broj pacijenata kod kuće potpuno nepotrebno uzima antibiotike.





O stopi smrtnosti

Govorio je i o stopi smrtnosti koja je, prema njegovim riječima, ostala na otprilike istoj razini kao i na početku pandemije s tim da sada umiru i mlađi pacijenti.

- U prvom valu to su bili stariju ljudi u pravilu, ali sada viđamo ljude srednje dobi, mlađe ljude koji prije nisu umirali. Sada umiru i takvi. Stariji u pravilu nisu bili cijepljeni. Imamo i onih koji su cijepljeni, a umiru. To je za očekivati jer cjepivo ne štiti 100%. Smrtnost je negdje na početku na razinu klinike bila nekih 10-12 posto. Taj postotak se održava, s tim da sada umiru i mlađi ljudi, koji prije nisu niti završavali na bolničkom liječenju, ustvrdio je.

Komentirao je i tvrdnje mnogih da je COVID-19 samo malo jača gripa.

- I gripa je ozbiljna bolest, ali ovo je kud i kamo ozbiljnija bolest i kao takva se mora shvatiti. Još jednom apel svim ljudima koji se nisu cijepili da se cijepe jer je cijepljenje najbolja zaštita koju imamo, rekao je dodavši da ke pitanje dana kada će u Hrvatskoj prevladat vrlo zarazni omikron pa ćemo "opet biti u problemu".





O lijeku protiv bolesti COVID-19

Govorio je i o novim lijeku koji je jučer stigao u našu zemlju.

- To je Ronapreve koji je kombinacija dvaju mononuklonskih antitijela koji se već primjenjuje u nekim zemljama. Uz njega je Europska agencija za lijekove je odobrila još 4 koktela.

- To su lijekovi koji su sintetizirani od jedne imunosne stanice i tim lijekom se zapravo u organizam unose gotova protutijela. Lijek djeluje tako da se veže na proteine šiljka i sprječava ulazak virusa u stanicu. Mononuklonska protutijela su učinkovita ako se daju na početku bolesti. Prema smjernicama daju se u prvih 7 dana bolesti, ali njihova je učinkovitost to veća što se prije daju. Što se ranije daje, njegova je učinkovitost bolja. Koktel se daje u obliku intravenske infuzije tijekom sat vremena i potreban je bolnički nadzor nad pacijentima tijekom primjene lijeka radi moguće reakcije - objasnio je dr. Puljiz dodavši da je lijek indiciran kod osoba za koje se očekuje da će razviti teži oblik bolesti - imunokompromitirane osobe svih dobnih skupina, kronične bolesnike, pretile osobe, starije osobe. Kaže kako se u narednim mjesecima očekuje i pojava lijekova u obliku tableta.

- Lijek će na neki način rasteretiti bojnički sustav. Jako je važno da se takvi pacijenti na vrijeme prepoznaju, tu će biti bitna suradnja s obiteljskim liječnicima. Takvi pacijenti neće nužno zahtijevati bolničko liječenje, liječit će se preko dnevne bolnice. Ti su lijekovi relativno skupi, jedan košta oko 15 tisuća kuna, tako da će bolničko povjerenstvo na razini bolnica, klinika odlučivati o tome tko će dobiti lijek - kaže dr. Puljiz.

- Istraživanja su pokazala da je lijek nešto slabiji kod delta varijante jer su ta antitijela sintetizirana prije njegove pojave. Ostaje i pitanje kakva će biti učinkovitost lijeka na omikron, hoće li trebati nešto mijenjati u tim antitijelima ili ne. No, nama je važno da dok prevladava delta varijanta, da detektiramo takve ljude i napravimo raspodjelu lijeka svom bolničkim centrima unutar RH - poručio je predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".



Niska procijepljenost u Hrvatskoj

Komentirao je i nisku procijepljenost u našoj zemlji. Prema jučer objavljenim podacima, na začelju smo zemalja Europske unije.

- Nažalost, problemi postoje i u drugim zemljama, kod nas su nešto veći. Vi ćete imati jedno 10-20 posto ljudi koji a priori odbijaju bilo kakve argumente, i ne možete ih uvjeriti u to da je korist cjepiva puno veća od moguće štete, naglasio je dodavši da je procijepljenost u RH oko 55 posto ukupne populacije što je nedovoljno da bi mirnije mogli čekati mjesece koji dolaze.