Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin rekla je u Dnevniku N1 da su zadovoljni odazivom na cijepljenje.

- Odazvala su se djeca, roditelji, i puno naših građana. Što se tiče djece, dosad smo cijepili sedmero djece. Svi su bili jako hrabri. Osmijesi su prevladavali, možda koja mala suzica, ali brzo je prošlo - rekla je.

Ističe da je na cijepljenju uvijek prisutan liječnik koji odlučuje hoće li se osoba cijepiti.

- Nije u svim zemljama slučaj da su liječnici prisutni na cijepljenju. Na punktu mogu direktno saznati mogu li se cijepiti - rekla je.

Kojoj skupini djece se posebno preporučuje cijepljenje protiv covida?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporučuje cijepljenje svoj djeci u dobi od 5 i više godina.

- Posebno se trebaju cijepiti djeca s kroničnim bolestima i žive u kućanstvu s imunkompromitiranim osobama i osobama starije životne dobe. Cijepljenjem djece koja žive u takvim kućanstvima se pruža veća razina zaštite za njihove ukućane - kazala je.

Pojasnila je i kakve simptome mogu imati djeca zaražena koronavirusom, kao i koliko je hospitalizacija djece bilo u Hrvatskoj zbog covida-19.

- To može biti za dijete teška bolest. U smislu da dijete teško diše, ima visoku temperaturu i da njegovo stanje zahtijeva hospitalizaciju. Mi smo imali tijekom 2020. godine više od 400 hospitalizacija djece, a u 2021. smo imali više od 850 hospitalizacija.

Najveći dio tih hospitalizacija je bio u četvrtom valu koji još uvijek nije završio. Imamo i pojedinačne, nažalost smrtne ishode kod djece. Ono što je nama problem što mi zapravo ne znamo koja su to djeca. Najveći dio djece će biti bez znakova bolesti i s vrlo slabim simptomima, ali jedan dio će zahtijevati hospitalizaciju, ali doći će i do smrtnih ishoda. Takvih smo slučajeva imali šest u 2021. kod djece u dobi od 0 do 17 godina - rekla je.

Za cijepljenje djece kod pedijatara i školskih liječnika važno je prikupiti dovoljan broj djece zainteresirane za cijepljenje, objasnila je.

- Mi vjerujemo da će to ići jednim dobrim tempom. Ne radi se samo od djeci od 5 do 11 godina, već i djeci od 12 do 17 godina. Pojedini Zavodi će otvoriti cijepljenje i na punktovima. Svi koji su danas došli su došli iz nekakve žurbe - kazala je zaključno.