U Hrvatsku stiže još oborina! Za vikend najavili kišu, smirivanje vremena tek idućeg tjedna...

Kiša u Hrvatskoj pada i ne prestaje, na više područja došlo je do poplava, vatrogasci brane naselja, bujice stižu do kuća... A sudeći prema prognozi DHMZ-a, još oborina čeka Hrvatsku u subotu...

- Pretežno oblačno uz povremenu kišu. Lokalno obilnija oborina moguća je u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. U Dalmaciji sunčana razdoblja i u većini mjesta bez oborine. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji popodne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevna većinom od 10 do 15 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu.

U subotu su oglašeni i meteoalarmi u više hrvatskih regija. Zagrebačka, karlovačka i gospićka regija su u subotu pod žutim upozorenjem zbog obilnih kiša...

Žuto upozorenje za drugi dio subote zbog jakog vjetra izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal..

U nedjelju je za riječko područje na snazi žuto upozorenje zbog udara vjetra. Zbog udara vjetra cijela obalna Hrvatska je pod upozorenjima u nedjelju...

A DHMZ je na svojim stranicama objavio i posebnu vijest o povećanju vodostaja na slivu Save zbog dugotrajne oborine u Hrvatskoj i BiH...

Priopćenje DHMZ-a

- Kiša i dalje pada u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Nakon nekoliko kišnih dana, nastavlja se oborinska epizoda uz dotok vlažnog zraka u sklopu ciklone koja se od južne Italije vrlo sporo premještala u Jadransko more. Prizemna ciklona će se tijekom petka i subote postupno popuniti, no na vremensku situaciju će utjecati visinski ciklonalni vrtlog koji zahvaća Jadransko more, Balkanski i južni dio Apeninskog poluotoka i u sklopu kojeg će nam nastaviti pritjecati zrak bogat vlagom. Do nedjelje (30. ožujka 2025.) se očekuje obilna kiša, osobito na području Dinarida - pišu iz DHMZ-a i odmah nastavljaju:

Prognoza ukupne količine oborine (mm, odnosno l/m2) za razdoblje od 27. do 31. ožujka 2025. godine.

- Obzirom na prognoziran nastavak kišnog razdoblja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine tijekom sljedećih nekoliko dana, ostvarene oborine bi mogle uzrokovati značajno podizanje vodostaja svih pritoka rijeke Save, a naročito njenih desnih pritoka - Una, Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Bosna, Vrbas, itd. Uslijed povećanih dotoka sa svih pritoka doći će i do povećanog dotoka rijeke Save u njenom srednjem i donjem dijelu toka u Hrvatskoj. Hidrološke postaje na navedenim rijekama bi mogle doseći značajne stupnjeve obrane od poplava što će prvenstveno ovisiti o ostvarenoj oborini na pojedinim slivovima. Napominjemo da je pozornost potrebno usmjeriti na Kupu s pritocima, donji dio toka Une, te srednji i donji dio toka Save jer će se prema sadašnjim prognozama nastavak oborine dogoditi na njihovim slivnim područjima - pišu iz DHMZ-a.

Od utorka 1. travnja 2025. slijedi stabilnije vrijeme s manje ili nimalo oborina, te smirivanje i opadanje vodostaja u gornjim dijelovima slivova.

