U Indoneziji zatvorili 7 zračnih luka zbog vulkanskog pepela

Sedam indonezijskih zračnih luka, uključujući dvije koje opslužuju Džakartu, ostale su zatvorene u ponedjeljak ujutro zbog vulkanskog pepela od erupcija na planini Anak Krakatau, rekao je ministar prometa.

Pepeo iz vulkana, koji se nalazi na pola puta između otoka Jave i Sumatre, prekrio je Džakartu i nekoliko okolnih područja, što je dovelo do zatvaranja zračnih luka,

Anak Krakatau jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji, koji se nalazi na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički vrlo aktivnoj zoni.

Anak Krakatau, što znači dijete Krakataua, pojavio se na području koje je prethodno zauzimao Krakatau. Stariji vulkan uništio se u masovnim erupcijama 1883. godine, u kojima je poginulo više od 36.000 ljudi nakon niza tsunamija. Tsunami nakon erupcije Anak Krakataua 2018. godine usmrtio je više od 400 ljudi.

Ministarstvo prometa priopćilo je u ponedjeljak da je više od 270.000 ljudi pogođeno kašnjenjem, preusmjeravanjem ili otkazivanjem 2.300 letova.

Glavna zračna luka u Džakarti ostat će zatvorena do 18 sati po lokalnom vremenu, zajedno sa šest drugih zračnih luka. Zračna luka na Južnoj Sumatri ponovno je otvorena.

"Ne možemo sa sigurnošću utvrditi kada će ovo završiti zbog dinamičnog vremena", rekao je ministar prometa Dudy Purwagandhi.

Poznati stručnjak za vulkane Surono rekao je za Reuters da vjetroviti i suhi uvjeti raznose pepeo bogat sumporom i silicijem posvuda i da bi mogli predstavljati rizik za motore aviona.

Agencija za praćenje vulkana je u ponedjeljak upozorila da "vjerojatnost daljnjih erupcija u nadolazećim razdobljima ostaje visoka".

U nedjelju je agencija za katastrofe pozvala ljude da nose maske dok putuju na otvorenom kako bi izbjegli udisanje pepela. U Džakarti i Lampungu škole će koristiti učenje na daljinu kako bi smanjile zdravstvene rizike, izvijestila je državna novinska agencija Antara.