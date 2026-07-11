U Istri je poginuo motorist

Jedan je motorist poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu u 18 sati i 55 minuta dogodila na državnoj cesti D66 u Raši, javljaju iz PU istarske.

Na mjesto događaja stigli su vatrogasci iz JVP Labin, policija i hitna medicinska pomoć.

Od 19 sati i 20 minuta cesta je zbog očevida zatvorena za promet.