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OČEVID U TIJEKU

U Istri je poginuo motorist

Piše Julia Očić,
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U Istri je poginuo motorist
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Nesreća se dogodila u 18 sati i 55 minuta na državnoj cesti D66 u Raši te je cesta zbog očevida trenutno zatvorena za promet

Jedan je motorist poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu u 18 sati i 55 minuta dogodila na državnoj cesti D66 u Raši, javljaju iz PU istarske.

Na mjesto događaja stigli su vatrogasci iz JVP Labin, policija i hitna medicinska pomoć.

Od 19 sati i 20 minuta cesta je zbog očevida zatvorena za promet.

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