U Istri otvorio drive-in prodaju kave, zatvorila ga inspekcija

Radio sam tek jedan dan na taj način, jer sam ga ipak zbog ovih novih mjera morao zatvoriti, iako kupci nisu imali nikakav doticaj s našim djelatnicima jer su se kave uzimale iz automobila, ispričao je Antonio

<p>Poduzetnik iz Žminja <strong>Antonio Debeljuh</strong> (24) otvorio je prvi "drive in" caffe bar u Istri, u šatoru. To je napravio od svog kafića i tako namjeravao doskočiti mjerama stožera o zatvaranju ugostiteljskih objekata, kafića i diskoteka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Radio sam tek jedan dan na taj način, jer sam ga ipak zbog ovih novih mjera morao zatvoriti, iako kupci nisu imali nikakav doticaj s našim djelatnicima jer su se kave uzimale iz automobila. Socijalna distanca bila je sigurna. Ipak, rečeno je da se radi o kafiću, a ne o “drive in” restoranu, iako mi je to nelogično. Htio sam zapravo, kada je izrečena mjera zatvaranja ugostiteljskih objekta, sačuvati goste, ali i svoje radnike i napraviti dostavu naše kave na ovaj način. Kavu smo prodavali kroz otvor na pultu. Također, benzinske pumpe, restorani, fastfood, pizzerije mogu imati kavu, dok ovako siguran sistem drive-ina za uzimanje kave, s kojim sigurno ne postoji mogućnost zaraze, je eto zabranjen - ispričao je mladi poduzetnik.</p><p>Kaže da je odradio prvi dan ali je pred kraj radnog vremena dobio poziv inspekcije da ipak niti na taj način ne može raditi.</p><p>- Dok je registracija objekta pod minimalnim tehničkim uvjetima: pivnica ili kavana legalna za izdavanje hrane i pića u "to go" varijanti, ovo ne može, a razlika navedenih registracija i caffe bara je gotovo nikakva pa se pitam zašto siguran sistem drive-in prodaje kave nije legalan - pita mladi poduzetnik.</p><p>Dodaje da su, obzirom da ne ulaze u skupinu izdavanja hrane i pića, prisiljeni zatvoriti jer plaćanje vrtoglavih kazni ne mogu si priuštiti. </p><p>- Mladi sam poduzetnik koji ima djelatnike. Kako ćemo svi skupa preživjeti jer i hladni pogon ima velike troškove, a država ne da da radimo. Inače, moja firma koja ima objekt registrirana je za organizaciju koncerata, najam koncertne opreme i najam opreme za vjenčanje i sve mi je sada stopirano - požalio se.</p><p>Gosti koji su odlično prihvatili ideju “drive in” ostali su razočarani.</p><p>- Svi su razočarani i ljuti jer živim od stalnih gostiju, ali zbog tvrtke imam veliki krug dobrih ljudi i kontakata, koji su u ovim trenucima moja velika podrška - rekao je Debeljuh na kraju.</p>