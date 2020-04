U jeku pandemije u Hrvatskoj se zaposlilo više od 3500 ljudi

Zbog korona virusa i zatvaranja ugostiteljskih objekata kao i ostalih uslužnih djelatnosti, stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Hrvati češće nego inače u ovo doba godine i to kako bi se prijavili na Zavod ili pogledali koliko je ljudi ostalo bez posla.

No nisu baš sve tako crno kako se piše jer je u jeku pandemije u Hrvatskoj posao pronašli više od 3500 ljudi.

- HZZ redovito prati statističke pokazatelje na mjesečnoj bazi, no radi izvanredne situacije vezane uz probleme poslovanja poduzeća radi koronavirusa i povećanog broja osoba koje radi toga ulaze u evidenciju nezaposlenih, od 16.03.2020. podaci se prate na dnevnoj bazi. Tako možemo reći da je od 16.3. do 2.4. iz evidencije izašlo 4.741 osoba od čega je njih 3.534 zaposleno – kažu nam iz HZZ-a. Dodaju da je u tijeku redovna mjesečna statistička obrada podataka pa će podatke o izlascima iz evidencije za cijeli mjesec ožujak biti završena najkasnije do 10. travnja.

Jedna od tvrtki koja je imala potrebu za novom radnom snagom je Meditex iz Zaboga koja proizvodi jednokratnu medicinsku opremu.

- Zaposlio sam desetak novih ljudi i sad nas ima oko 120, a tvrtka je počela s radom 1993. i jednim zaposlenim – rekao nam je Robert Crnjević, direktor Meditexa.

Dok se više od 4700 ljudi odjavilo s burze u zadnja dva tjedna ožujka, bez posla je u istom razdoblju ostalo više od 9500 ljudi.

Samo je petak bez posla u Hrvatskoj ostalo gotovo 1660 radnika, a ukupna brojka nezaposlenih je 147.575.

