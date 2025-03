U Jugoslaviji zabranjivani, sada zaboravljeni: Nisu htjeli biti zastave na batini novih Hrvata

Sjećate li se Vice Vukova? Kako da ne, "hrvatski Voice", glas anđela. Njegov križni put danas je pomalo zaboravljen. Od sedamdesetih do potkraj osamdesetih nije bio zabranjen (osim na Radio Sarajevu), ali nije bio ni dozvoljen. Stigmatiziran je do iščezavanja. Kotirao je kao nacionalistička babaroga, kojom se moglo plašiti malu djecu, pa je otišao u Francusku i upisao postdiplomski na Sorboni. "Sve je, legenda kaže, počelo od njegove svađe s Đorđem Marjanovićem, na jednoj od tadašnjih Pjesmi ljeta", napisao je Miljenko Jergović u tekstu o Vukovu: "Takva je to bila zemlja, prijetvorna i lažljiva: svi u njoj bili su za bratstvo&jedinstvo. A onda se iznebuha zaratilo..."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+