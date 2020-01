U kamionu vozio milijune eura i probio barikade na autocesti

Skupina pljačkaša je na autocesti blizu Milana postavila noćnu zasjedu oklopnom vozilu koje je prevozilo nekoliko milijuna eura, ali se vozač uspio probiti kroz blokadu koju su mu postavili pljačkaši - dva kamiona, zapaljene automobile i čavle posute po cesti.

#Lodi autostrada #A1, intervento nella notte tra i km 17 e 20 per l’incendio di un autoarticolato e di alcune auto nelle due direzioni di marcia, probabilmente causati per un tentato attacco a un portavalori in transito. Notevoli disagi alla circolazione pic.twitter.com/dmBJKNDgzS