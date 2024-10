U Karlovcu izvanredno stanje. Kiša lije diljem zemlje, evo kada se očekuje smirivanje situacije

U subotu nas očekuje promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, samo lokalno i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita prijepodne i jaka, u Dalmaciji uglavnom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 21 °C.

A sutra?

U unutrašnjosti prijepodne većinom oblačno na istoku ujutro ponegdje uz malo kiše. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano, prijepodne u Dalmaciji uz moguće lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugozapani, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura zatim sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru između 12 i 16. Najviša dnevna od 15 do 18, na moru između 18 i 22 °C.

Upozorenja

Zbog očekivanih obilnih oborina moguće bujice i podizanje vodostaja.

Velika količina oborine u kratko vrijeme može prouzročiti bujične i urbane poplave počevši već u Istri, Gorskom kotaru i dalje uz granicu sa Slovenijom. Sa širenjem oborina, tijekom idućih dana i mogućnost pojava bujica se širi na Liku, Dalmaciju i zaleđe. Poseban naglasak stavljamo na Gornju Dobru (Ogulin), Otuču (Gračac), Liku, Gacku, Zrmanju, Zadar i zadarsko zaleđe.

Upaljeno je narančasto upozorenja za Velebitski kanal. Očekuje se pojačana do jaka, još tijekom noći ponegdje i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h)

UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Stanje s rijekama

Kiša u većini Hrvatske neprestano pada, što je podiglo vodostaje rijeka. Iz korita se tako izlila i Sava u Zagrebu. Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da je visok vodostaj rijeka i kod Karlovca i da su u Karlovcu na snazi izvanredne mjere zbog mogućih poplava.

- Danas u poslijepodnevnim satima bi mogle biti proglašene redovite mjere obrane od poplave i na području Zagreba - rekao je.

Sedmodnevna prognoza za Zagreb i Karlovac su obećavajuće. Od sutra se očekuje poboljšanje i prestanak kiše.