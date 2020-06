Nema mira u Kaštelima: Nakon ubojstva, noćas su gorjeli auti

Požar je izbio u ulici Josipa Omašića u Kaštel Lukšiću oko 2:17 sati, a vatrogasci su ga ugasili u 2:50 sati. Uz BMW koji je potpuno izgorio, vatra je zahvatila još jedno vozilo, fasadu kuće i dio ljetnog vrta

<p>U noći na utorak u Kaštel Lukšiću izgorio je parkirani BMW, a vatra je zahvatila dijelom još jedno parkirano vozilo te fasadu kuće u kojoj nitko ne živi i dio ljetnog vrta obližnjeg ugostiteljskog objekta, potvrdila je splitska policija</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">Pogledajte video: Auti gorjeli u Kaštel Lukšiću</h2><p>Požar je izbio u ulici Josipa Omašića u Kaštel Lukšiću oko 2:17 sati, a vatrogasci su ga ugasili u 2:50 sati.</p><p>- Na teren su izašla dva vozila sa šest vatrogasaca. Kad smo došli, nije gorio samo BMW, već i Suzuki - rekli su nam iz DVD Kaštela.</p><p>Policija je osigurala mjesto požara, a tijekom jutra napravit će očevid.</p><h2 data-bind="html:Details.Body" itemprop="articleBody">Ubojstvo u Kaštel Kambelovcu</h2><p>Podsjećamo, u nedjelju nešto prije ponoći u Kaštel Kambelovcu ubijen je lokalni boksač Mario Boljat (36), a ranjena su još dva muškarca od kojih je jedan Jozo Čabraja (29) koji je prošle godine preživio dvije pucnjave.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Detalji ubojstva u Kaštel Kambelovcu </strong></p><p>Lokalni boksač Mario Boljat (36), poznatiji u splitskim borilačkim krugovima kao “Pajkić”, nakon svađe i tučnjave ubijen je u nedjelju navečer s tri hica u srce iz pištolja odmah pored rive, ispred dječjeg vrtića u Kambelovcu.</p><p>Nije ga spasila ni pancirka koju je nosio. Ranjena su dvojica sudionika pucnjave, od kojih je jedan dobro poznati lik iz crne kronike. Naime, Jozi Čabraji (29) ovo je već treća pucnjava koju je uspio preživjeti. Ranjen je u trbuh.</p><p>Još jedan muškarac (33) je ranjen, a tri muškarca su ubrzo privedena. Pištolj iz kojeg se pucalo nije pronađen.</p><p>- Malo prije 23 sata čuo sam neko prepiranje oko kuće. Nije to ništa čudno, tu svaku večer bude krcato. Sjedi se, pijucka... A onda sam čuo pucnjeve. Prvo sam mislio da je vatromet jer tu znaju nekad biti veselice, znaju se pucati petarde, bengalke, ... Ali onda su se opet čula dva, tri pucnja. E, tad je počela vika susjeda. Jedna susjeda je vrištala: ‘Dijete mi je vani!’ - govori naš sugovornik koji je htio ostati anoniman.</p><p>- Njoj je curica bila vani, razumijete. Istrčala je iz kuće. Kaže mi da je naletjela na čovjeka s pištoljem u ruci koji ju je odgurnuo. Mislim da je ona zvala Hitnu i policajce - priča nam Kaštelanin.</p><h2>Obračun zbog kamatarenja?</h2><p>Kako kaže, poznavao je ubijenog Boljata iz viđenja. U Kaštelima se priča da je obračun navodno bio zbog kamatarenja. Treći ranjeni je vlasnik kafića u Kaštel Novom, navodno su ga Čabraja i Boljat trebali zaštititi, ali situacija se očito drukčije odvila.</p><p>- Ma strašno je sve to. Eno tamo, 300 metara dalje je pekarnica pred kojom se okupljaju kolone mladosti. Nikad ne znaš gdje će metak odletjeti - rekao nam je susjed iz Kaštela.</p><p>Prema svemu sudeći, napadači su za Boljata i Čabraju organizirali sačekušu te su došli s tri automobila koji su bili parkirani nešto dalje od mjesta obračuna. Nakon okršaja su pobjegli, a policija je u ponedjeljak ujutro pretraživala sve nadzorne kamere na tom području.</p><p>I ubijeni Boljat i Čabraja već su preživjeli atentate. Čabraja čak dva. Marija Boljata “Pajkića” je u svibnju 2010. na groblju u Kaštel Štafiliću s pet metaka izrešetao Boris Pajić iz BiH, koji je za to djelo dobio dvije godine zatvora.</p>