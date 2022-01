Sanda Stojanović Stipić, predstojnica Klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split za RTL govorila je o covid odjelu u Splitu te visokim brojkama novozaraženih.

- Nažalost nama dežurstva u zadnjih u godinu i pol dana, nemaju kraja. Svodi se na 24-sati rad budući da smo u KBC-u Split, imali samo jedan kratak period, tijekom ljeta, u kojem nismo imali odmor od COVID pozitivnih pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja. Danas nažalost imamo ogromnu brojku od 48 bolesnika na respiratoru, 2 prijema si još vrlo vjerojatna. Sve skupa imamo 50 bolesnika koji se liječe u COVID jedinici intenzivnog liječenja. Nikad veći broj u protekle dvije godine - kazala je Stojanović Stipić.

Komentirala je i starost zaprimljenih bolesnika.

- Dominiraju nešto stariji građani koji se nažalost ne cijepe zbog svojih kroničnih bolesti što je pogrešna paradigma jer su upravo oni najosjetljivija skupina koja bi se trebala cijepiti. Nažalost imamo i mladih bolesnika. Prošli tjedan smo imali mladog dečka, ’94 godište, koji je bez komorbiditeta, zbog COVID teške pneumonije, završio na respiratoru - rekla je.

"Cijepljene osobe puno rjeđe zahtijevaju prijem u jedinicu intenzivnog liječenja i mehaničku respiraciju"

Govorila je i kako reagiraju ljudi u takvom ključnom trenutku.

- Većinom budu svjesni svega kada dođu u bolnicu. Ima jedan mali dio bolesnika kojima fulminantno ide klinička slika pa i nema vremena za neku priču jer odmah završe na respiratoru. No većina ima vremena za razmisliti i svjesni su da je djelomično njihova krivica što su se doveli do te situacije budući da mi imamo cjepivo već godinu dana i evidentno je da cijepljene osobe puno rjeđe zahtijevaju prijem u jedinicu intenzivnog liječenja i mehaničku respiraciju - pojasnila je Stojanović Stipić.

Komentirala je ispomoć medicinskih sestara, ali i liječnika.

- Zahvaljujući entuzijazmu anesteziologa, intenzivista i kolega neanestezioloških intenzivista još uvijek uspijevamo liječiti naše bolesnike iako moram priznati da je u posljednje vrijeme kod nekakva viroza pa su ljudi opterećeni kroničnim umorom te su neki na bolovanju međutim uspijevamo liječiti što se tiče medicinskog kadra. Što se tiče medicinskih sestara, da biste imali jednu intenzivističku sestru potreban je dugi niz godina da bi se ona educirala. Oni su važan dio liječenja bolesnika u jedinici liječenja intenzivnog liječenja tako da je s njima u ovo vrijeme najveći problem i nedostatak - izjavila je Stojanović Stipić.

Danas su donesene nove COVID mjere s novim ograničenjima.

- Mislim da se mi pridržavamo i ovih mjera koje su donesene do sada, a to je držanje distance, maske i cijepljenje tako da bi i to bilo dovoljno - zaključila je.

U bolnice se primaju samo bolesnici kojima je potrebno bolničko liječenje

Visoke brojke novozaraženih komentirao je i ravnatelj splitske bolnice, profesor Julije Meštrović. Rekao je kako svi koji su bili na novogodišnjim druženjima još uvijek mogu oboljeti, javlja HRT.

- Moramo biti pripravni na nove pacijente - rekao je.

Jutros je na respiratoru bilo 47, a večeras je 48 ljudi.

Meštrović je objasnio da se u bolnicu primaju samo bolesnici kojima je potrebno bolničko liječenje.

- Od svih hospitaliziranih, na respiratoru ih je 1/4, a ostali primaju kisik - istaknuo je.

- Nakon dvije godine borbe s pandemijom medicinsko osoblje radi na isti način. Nigdje nećete naći osoblje koje radi s toliko entuzijazma i požrtvovnosti kao u našem COVID centru. To bi bila lekcija za sve nas, vidjeti te mlade ljude, sestre, tehničare, doktore, kako sjajno rade. Ali imamo premalo osoblja. Obratio sam se Ministarstvu zdravstva i dobili smo ispomoć od 18 medicinskih sestara i tehničara - 10 iz Splita, osam iz ostalih gradova. Nastojat ćemo im pružiti najbolje mogućnosti za rad - rekao je.

"Ne može se raditi kako je uobičajeno, to je golema šteta i neugoda"

Na upit koliko su u ovakvoj situaciji uskraćeni ostali pacijenti odgovorio je da su operacijski programi smanjivani onoliko koliko je bilo najnužnije moguće, a nastojali su raditi koliko je bilo raspoloživog osoblja.

- Program nikada nije bio ukinut do kraja. Morat ćemo reducirati elektivni operacijski program, moramo opskrbiti hitne pacijente, sve onkološke programe. Međutim, drugo će ovisiti o raspoloživom osoblju. Ne može se raditi kako je uobičajeno, to je golema šteta i neugoda za sve nas. No, ako imate pacijente na respiratoru, onda su oni prioritet. Imamo mnoštvo pacijenata koji ne moraju biti hitno operirani i morat će pričekati. Zbog toga nam je svima žao - govori dr. Meštrović.

Prvi put od početka epidemije dogodilo se da je Šibenik ostao bez slobodnih respiratora, pa zbog toga dio prebacuju u splitsku, ali i bolnice na sjeveru Hrvatske.

- I u drugim bolnicama je teško stanje i oni su s opremom na rezervama, i kada bi posudili respirator falilo bi nam druge opreme i prostornih kapaciteta a i kadrova koji bi se brinuli o takvim pacijentima - rekao je Kristijan Stipaničev, v.d. ravnatelj Opće bolnice Šibenik.

U KBC-u Split odgađa se sve što nije hitno, a radi se i reorganizacija bolnice.

- Privremeno je nužna ova redukcija da bismo osigurali skrb onima s najtežim bolestima, a to su bolesnici s covidom - naglasio je Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split.