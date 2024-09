U KBC-u Zagreb po prvi su put istovremeno presadili srce i bubreg jednom pacijentu

U povodu provedenih multiorganskih transplantacija u zagrebačkom KBC-u, održat će se konferencija za novinare na kojoj će govoriti ravnatelj KBC-a Ante Ćorušić, predstojnici klinika Davor Miličić, Hrvoje Gašparović, Jasna Brezak, Željko Kaštelan, Davor Mijatović i Slobodan Mihaljević.

PRATITE UŽIVO:

Na početku se obratio ravnatelj Ćorušić.

- KBC Zagreb već više od 50 godina provodi transplantacije solidnih organa. Razvili smo timove za pojedine organe, a razlog zašto smo vas pozvali danas u zadnja 2 tjedna učinili smo 14 transplantacija od čega čak tri multiorganske transplantacije. Jednom pacijentu smo presadili srce i bubreg i to je prvi takav slučaj u Hrvatskoj. Druga je bila bubreg i jetra. - kazao je Ćorušić.

- Dio djelatnika je prekinuo i godišnji odmor da bi sudjelovali u ovim transplantacijama. Svi pacijenti su dobro i dobro se oporavljaju - dodao je Ćorušić.

- Kao voditelj transplantacijskog tima za srce treba istaknuti da smo prvi put u Hrvatskoj obavili transplantaciju srca i bubrega - istaknuo je akademik Davor Miličić.

- Imalo smo sreću da dođe do situacije kada nam se nudi koji zadovoljava i srce i bubreg i da njegove organe dobijemo i ugradimo našem pacijentu - kazao je Miličić.

- Drugi uspjeh je simultana transplantacija srca i jetre. To nije prvi takav slučaj, ali je i ta transplantacija prošla uspješno - rekao je Miličić.

- Važno je da javnosti uspijemo prikazati koliko je naš transplantacijski program na svjetskoj razini. Prošle godine je napravljeno u Hrvatskoj 48 transplantacija srca. Što se tiče srca ono je solidni organ koje ima najuži vremenski okvir u kojem se treba obaviti transplantacija, a to je od četiri do četiri i pol sata. Kada se radi o multiorganskim transplantacijama onda se tu radi o četiri tima i to je jedan jako kompleksan zahvat. Prvo ide srce, a onda jetra ili bubreg - kazao je profesor Željko Gašparović.