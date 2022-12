U KBC-u Zagreb u deset dana izvršeno čak 9 transplantacija: 'Ovo se dugo nije dogodilo'

U deset dana, odnosno od 2. do 11. prosinca u KBC Zagreb napravljeno je devet transplantacija organa, što se nije dugo dogodilo - kazao je prof. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb pa dodao kako je samo od subote popodne do nedjelje navečer izvršeno je paralelno pet transplantacija na dvoje djece te troje odraslih pacijenata.

- Cijela situacija iziskivala je jedan enormni organizacijski angažman i entuzijazam zdravstvenih djelatnika. Za to nam je trebalo između 130 i 140 ljudi u bolnici, i svi oni su se odazvali. Neki su bili na putu, no to ih nije ispriječilo da se na vrijeme vrate i obave svoj dio posla kako bi sve transplantacije prošle uredno - kazao je Ćorušić.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Kod tri pacijenta presađena su pluća, a kod troje njih srce među kojima je jedno dijete od 11 godina. U dva slučaja transplantirana je jetra koju je također primilo jedno dijete od 10 godina - kazao je Ćorušić.

Inače, u KBC Zagreb je u 2022. godini bilo ukupno 96 transplantacija solidnih organa.

