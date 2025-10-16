U Klovićevim dvorima svečano su otvorili povijesnu izložbu 'U početku bijaše kraljevstvo'

Biti dionikom ovakvog događaja veliki je privilegij, no i jedna velika odgovornost. Prvi put u našoj galeriji predstavljamo više od 1000 godina naše povijesti, rekao je Antonio Picukarić, ravnatelj Galerije Klovićevi dvori na svečanom otvorenju izložbe 'U početku bijaše kraljevstvo - izložba u povodu 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva'.

Svečano otvorena izložba 'U početku bijaše kraljevstvo - izložba u povodu 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Izložba prikazuje ključne trenutke hrvatske povijesti te obuhvaća više od 400 artefakata iz Hrvatske i inozemstva koji su raspoređeni u trideset dvorana na tri kata te podijeljeni na tematske cjeline, osmišljene u skladu s dominantnim političkim, društvenim, vjerskim i kulturnim fenomenima koji su obilježili pojedina povijesna razdoblja na našim prostorima. Artefakti i dokumenti prikazani na izložbi svjedoče o kontinuitetu hrvatske državnosti, a poseban dio izložbe posvećen je vladarskoj ličnosti kralja Tomislava te njegovu fenomenu koji se razvijao tijekom stoljeća i kulminirao velikim jubilejom 1925. godine. Sve to zajedno donosi snažnu priču o hrvatskoj povijesti i tradiciji te otvara prostor i za brojna nova istraživanja.

Izložbu je, nakon uvodnog nastupa Ansambla Lado i uz pratnju ravnatelja Galerije Picukarića te autora izložbe dr. sc. Dine Milinovića, službeno otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković. Inače, izložba se i održava pod visokim pokroviteljetvom Vlade Republike Hrvatske.

Svečano otvorena izložba 'U početku bijaše kraljevstvo - izložba u povodu 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Raduje me što smo večeras u Klovićevim dvorima, središtem kulturnog života Zagreba i naše domovine. Prvi put od samostalne Hrvatske na jednom mjestu možemo vidjeti sve one artefakte i dokumente koji su ključni za našu povijest. Opstati kroz stoljeća i sačuvati identitet i kulturu najveći je dokaz snage hrvatskog naroda. Izložba potvrđuje da su vjera, jezik i običaji temelj nacionalnog identiteta koji se održao kroz povijest. Ne promatramo je samo kroz ljepotu izloženih predmeta, nego kao i mjesto učenja o hrvatskoj povijesti. Ona pokazuje da hrvatska povijest nije niz nepovezanih epizoda, nego čvrsta cjelina. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli organizaciji ovog jubileja. Znamo tko smo i odakle dolazimo i zato s velikim zadovoljstvom proglašavam ovu izložbu otvorenom - rekao je premijer Plenković.

Izložba je otvorena do 15. veljače 2026. godine.