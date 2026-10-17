U Koprivnici prosvjed protiv megafarmi: Traže obustavu rada farme Veliki Pažut...

Na prosvjedu „Ni Podravini nije ravno – Sjever protiv megafarmi”, održanom u subotu u Koprivnici, aktivisti i građani zatražili su obustavu probnog rada farme Veliki Pažut, preispitivanje okolišnih dozvola i zaustavljanje planiranih megafarmi i klaonica diljem Hrvatske.

Prosvjed je održan u organizaciji udruga Prijatelji životinja, Zelena akcija i Šinterice dobra srca, uz podršku 160 organizacija civilnog društva, a prosvjednici su od Kampusa krenuli prema gradskom parku, gdje su upozorili na moguće posljedice intenzivne peradarske proizvodnje za okoliš, zdravlje ljudi i domaću poljoprivredu.

Posebnu pozornost posvetili su farmi Veliki Pažut na području UNESCO-ova rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, u blizini zaštićenih područja mreže Natura 2000.

Inicijativa „Drava se ne trži” upozorila je na nedostatke studije utjecaja na okoliš, na koju je podnijela 47 primjedbi, te otežan pristup dokumentaciji. Upozorila je i na neugodne mirise tijekom probnog rada farme te sumnje u nepravilno zbrinjavanje peradarskog gnoja.

Ornitolog Darko Podravec istaknuo je da su se na Velikom Pažutu ove godine gnijezdila tri para rijetke male čigre, od desetak parova koliko ih se procjenjuje u Hrvatskoj, upozorivši na ugroženost zaštićenih vrsta.

Kristina Stanko iz inicijative Apatija upozorila je na planiranu gradnju farme kod Ludbrega, kapaciteta većeg od tri milijuna pilića godišnje, kojoj se peticijom usprotivilo gotovo 3000 građana. „Nećemo više dozvoliti da se odluke koje izravno utječu na naše živote donose bez nas”, poručila je.

Damir Rosini iz inicijative „Sunjani ne žele biti smuljani” upozorio je na potrošnju vode iz rijeka i ugrožavanje domaćeg peradarstva, a predsjednik Prijatelja životinja Luka Oman kritizirao izostanak reakcije institucija. Ne želimo žrtvovati ni jedan metar Hrvatske, poručio je Oman.

Zahtjevi za obustavu rada farme

Organizatori prosvjeda zatražili su hitnu obustavu probnog rada farme Veliki Pažut, zaustavljanje izdavanja daljnjih dozvola i stratešku procjenu kumulativnog utjecaja planiranih zahvata na okoliš, zdravlje i gospodarstvo.

Traže i reviziju pozitivnih okolišnih rješenja te odluka o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, kao i proglašenje takvih industrijskih projekata neprihvatljivima.

Glazbenik Darko Rundek, koji je izveo dvije pjesme, poručio je da institucije moraju služiti građanima, a ne obrnuto. Ocijenio je da, ako im građani ne mogu vjerovati, treba postaviti druge predstavnike. „Oni su zamjenjivi, mi nismo“, izjavio je novinarima.

Prosvjedu su prisustvovali i koprivnički gradonačelnik i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić te SDP-ov koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.

Na upit novinara potvrdili su da se farma Veliki Pažut nalazi na području Općine Legrad, koju vodi SDP-ova vlast. Golubić je odgovorio da su 2022. provedeni propisani postupci, od procjene utjecaja na okoliš do izdavanja građevinske dozvole.

Naglasio je, međutim, da ni općina ni županija nisu nadležne za izdavanje okolišne dozvole niti za nadzor poštovanja uvjeta propisanih tom dozvolom, nego su za to odgovorni nadležno ministarstvo i Državni inspektorat.

Ako se investicija radi u skladu s prostornim planom, ni općina niti županija nemaju alat za njezino zaustavljanje, tvrdi Golubić.

Jakšić je istaknuo da općina nije nadležna za izdavanje građevinskih dozvola i kasniji nadzor, već su odgovornosti podijeljene između županijskih i državnih tijela.