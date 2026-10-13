Aktivisti kod megafarme: Popeli se na krov i poslali poruku...

Zelena akcija i Prijatelji životinja su ispred kontroverzne megafarme u Velikom Pažutu, koja se nalazi unutar UNESCO-va rezervata biosfere, tražili hitno zaustavljanje probnog rada megafarme te izdavanja uporabne dozvole! Tijekom prosvjednog performansa, aktivisti Zelene akcije i Prijatelja životinja, odjeveni u poslovna odijela, postavili su 3,5 metara visoku kokoš na napuhavanje ispred objekta.

Jedan aktivist sjedio je na improviziranoj zahodskoj školjci, iznad transparenta s natpisom „Stop this shit”, što simbolizira korporativnu ravnodušnost prema lokalnim problemima, kao i ogromnu količinu životinjskog otpada koju će ova megafarma proizvoditi. Istovremeno, 12 aktivista Greenpeacea ispisalo je isti slogan veličine 500 m2, na krovovima tri peradarnika, na koje su se popeli, u znak protivljenja projektu i njegovim mogućim posljedicama.

Prosvjed problematizira projekt peradarskog diva MHP-a, najvećeg europskog proizvođača piletine, koji je na hrvatskoj granici s Mađarskom. Ako dobije uporabnu dozvolu, postrojenje bi trebalo proizvoditi oko 1,8 milijuna pilića godišnje. Lokalna građanska inicijativa i udruge zabrinute su da će milijun litara otpada, koliko će postrojenje godišnje proizvoditi, zagaditi lokalno tlo, zrak i vodotokove, uz ostale štetne utjecaje na okoliš.

- Građanski pokret protiv megafarmi u Hrvatskoj, koji okuplja 10 lokalnih inicijativa, uz podršku 160 europskih nevladinih organizacija, već je prosvjedima jasno rekao 'ne' ovakvim projektima. Ono što je još tragičnije jest da prvi od 24 planirana projekta započinje s radom u neposrednoj blizini 'Europske Amazone' - rekla je Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije

Izgradnja je izazvala snažan otpor lokalnog stanovništva i jer se odvija samo nekoliko stotina metara od rezervata Veliki Pažut, koji je dio prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Riječ je o 930 000 hektara močvarnog područja pod zaštitom UNESCO-a, poznatog po bogatoj bioraznolikosti i prostranim riječnim koridorima. Dom je mnogim važnim vrstama, uključujući najgušću populaciju orlova štekavaca u Europi, te je ključno stanište za više od 250 000 ptica močvarica.

- Osim što je farma Veliki Pažut pozicionirana upravo unutar UNESCO-va rezervata, ona je okružena s tri regionalno i nacionalno zaštićena područja, mađarskim nacionalnim parkom i čak tri područja Natura 2000. Takvo okruženje nepobitno obvezuje institucije na ozbiljan, stručan i odgovoran odnos prema ovom prostoru. Upravo nam Europska Amazona, prvi petodržavni rezervat biosfere na svijetu, otvara mogućnosti za brojne međunarodne suradnje usmjerene na održivost, zaštitu i obnovu ekosustava, a ne ovakve megalomanske po okoliš i lokalno stanovništvo štetne zahvate - rekla je Kristina Pongrac iz Građanske inicijative Legrad-Donja Dubrava

Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, upozorava na povezanost razornih posljedica megafarmi na životinje, ljude i okoliš.

- Svaka megafarma znači ogromnu patnju za životinje, a iz te patnje proizlaze i patnja za okoliš i ljude. Iza nas se nalaze pilići stiješnjeni u hangarima koji nemaju mjesta niti za raširiti krila, a uzgojeni su da rastu toliko brzo da njihova tijela pucaju pod vlastitom težinom. Takvi intenzivni uvjeti stvaraju idealne okolnosti za širenje zaraznih bolesti, što izravno ugrožava divlje ptice u ornitološkom rezervatu udaljenom svega 320 metara. Nadležne institucije moraju poštovati volju građana i zaustaviti užas širenja megafarmi diljem Hrvatske - rekao je.

Ovaj projekt je dio vala širenja peradarske industrije u Hrvatskoj, a zahvata je u početku bilo ukupno 24. U travnju ove godine MHP je službeno odustao od svih svojih projekata planiranih u Sisačko-moslavačkoj županiji, nakon višemjesečnog pritiska javnosti i prosvjeda u nekoliko gradova Hrvatske. Drugi investitor, Premium Chicken Company (PCC), nastavlja sa svim svojim planiranim projektima.

- Industrijski divovi za proizvodnju mesa poput MHP-a agresivno se šire diljem svijeta, puneći džepove milijardera dok toksičnim životinjskim otpadom truju rijeke i pitku vodu. Zajednicama posvuda je dosta, aktivisti su današnjom akcijom poslali jasnu poruku: stop ovom sranju! Zaslužujemo čist zrak, pitku vodu i prehrambeni sustav koji hrani ljude, a ne korporativnu pohlepu - rekao je Dániel Nyitray iz organizacije Greenpeace International