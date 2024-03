U Koprivnici za garažno mjesto čak 20.000 eura, a Virovitici nedostaje novih stanova

Iako je lani zabilježen pad kupovine stanova u pojedinim županijama, poglavito u Dalmaciji i Zagrebu, u kontinentalnom dijelu Hrvatske potražnja za novim stanovima je velika, a cijene i dalje rastu, primjerice garažno mjesto u središtu Koprivnice stoji 20.000 eura. Vlasnici agencija za trgovinu nekretninama u Virovitičko-podravskoj i Koprivničko-križevačkoj procjenjuju da će u županijskim središtima cijene stanova u novogradnji nastaviti rasti.

Stanove zakapare još kod ishođenja građevinske dozvole

Goran Volenik, vlasnik virovitička agencije Volenik, kaže da je kod njih potražnja još uvijek daleko iznad ponude. Danas za novi četvorni metar u Virovitici treba izdvojiti između 1800 i 2000 eura. Koprivnica u posljednje vrijeme bilježi cjenovni bum, kvadrati novih stanova kreću se od 2300 do 2700 eura, rekao je Hini Zlatko Lukačević iz Agencije Quart.

Uz stan ide spremište koje stoji 800 eura po četvornom metru i vanjsko parkirno mjesto čija je ukupna cijena 5000 do 6000 eura. Ako je parkirno mjesto u unutarnjoj garaži kupac mora izdvojiti 800 eura po kvadratu, a mjesto u podzemnoj garaži u strogom središtu grada prodaje se po čak 20.000 eura.

- U Koprivnici su najtraženiji stanovi do 50 četvornih metara, njih trenutno nema na tržištu - kaže Lukačević.

Takve stanove uglavnom kupuju mlade obitelji s područja županije, a često ih zakapare još dok je zgrada u izgradnji ili čak u procesu ishođenja građevinske dozvole. Lukačević smatra da će uz veliku potražnju daljnji rast cijena dirigirati sama cijena gradnje i novi propisi koji se moraju primjenjivati pri projektiranju stanova.

Sve je manje građevinskih radnika jer su otišli na rad u razvijenije zemlje, pa vlasnici građevinskih tvrtki dižu plaće kako bi zadržali one koji su im još na raspolaganju. Osim toga, cijene materijala lete u nebo. Novi propisi diktiraju sasvim drugačiji pristup gradnji, dobar dio energije u novogradnji danas mora doći iz obnovljivih izvora. Za izolaciju se više ne koriste obični stiropori, nego kvalitetniji i skuplji izolatori.

Stanovi u Virovitici i Koprivnici još su uvijek jeftiniji od Zagreba, ali budući da će Virovitica kroz koju godinu biti brzom cestom povezana sa Zagrebom, a Koprivnica cestom i novom dvotračnom prugom, i to će se promijeniti. Putovanje od tih gradova do Zagreba trajat će otprilike kao i putovanje iz predgrađa do središta Zagreba pa je vjerojatno, kažu sugovornici, da će Zagrepčani početi kupovati stanove u središtima dviju županija.

Kuće pretvaraju u spavaonice za radnike iz Nepala

Što se cijene najma tiče, u Koprivnici se stanovi do 50 četvornih metara iznajmljuju po cijeni od 400 do 500 eura plus režijski troškovi. Lukačević kaže kako je zamijećen trend najma kuća koje najmoprimci ili sami vlasnici pretvaraju u spavaonice za radnike iz Nepala i drugih zemalja, kojih je iz mjeseca u mjesec sve više.

Cijena ležaja nije mu poznata, ali smatra da je ukupna zarada mnogo veća nego kad bi vlasnik objekt iznajmio jednoj osobi ili obitelji.

U Virovitici najam jednosobnog stana iznosi tristotinjak eura, kaže Volenika, a cijena je niža nego u Koprivnici zbog studenata. Virovitica za razliku od Koprivnice ima studentski dom pa je studentska potražnja digla cijenu najma u Koprivnici.