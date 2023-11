Šok u crkvi u Koprivnici! Umro na misi pred suprugom: 'Počeo je kašljati i samo se srušio'

U koprivničkoj crkvi Sv. Nikole biskupa u subotu je tijekom večernje mise preminuo muškarac (71).

- Odjednom je počeo kašljati i krkljati, nije mogao doći do zraka, supruga se odmah uspaničila, a i ostali koji su se nalazili u blizini priskočili su u pomoć. Odmah su donijeli vodu, no on se već srušio i prestao disati. Polegli su ga na stolce, davali umjetno disanje, masirali srce, no bezuspješno - ispričala je jedna od svjedokinja za Podravski.hr.

Oživljavali ga sat vremena

Hitna je došla nakon pet minuta, a muškarca su oživljavali gotovo sat vremena pred svima.

Došla je kasnije i policija, ali muškarac je preminuo.

- Svi su gledali što se događa, svi su htjeli pomoći, ali sve je bilo uzalud. Supruga je vriskala, župnik je bio sav izbezumljen, svi smo bili u šoku i izvan sebe. Mnogi su i plakali. Velika tragedija, što drugo reći - dodala je svjedokinja.

PU koprivničko-križevačka potvrdila je za Večernji list da je riječ o prirodnoj smrti.