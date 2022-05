U koroni se razvelo preko 5.000 parova: U travnju ove godine duplo više umrlih od rođenih

Samo od siječnja do kraja travnja ove godine u Hrvatskoj je umrlo 11 tisuća ljudi više nego što se djece rodilo, kažu najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku. U travnju je rođeno najmanje djece unatrag 12 mjeseci, samo 2500, a dvostruko više ljudi je preminulo, njih više od 4500.

- To je jako veliki prirodni pad stanovništva u travnju, od čak 2000 ljudi. I apsolutno je zabrinjavajući prirodni pad od 11.000 u samo prva četiri mjeseca ove godine. To znači da ćemo do kraja ove godine imati više od 25.000 mrtvih nego rođenih - upozorava demograf, doc. dr. sc. Stjepan Šterc. To je, kaže, treća poražavajuća godina zaredom, jer je prošle godine demografski pad iznosio 27 tisuća, a godinu prije toga 21 tisuću. Kad se ova godina na kraju zbroji s prethodne dvije, dodaje demograf, imat ćemo više od 70 tisuća mrtvih nego živorođenih. To je, zaključuje, "stravično".

Nema sumnje da je lošim brojkama pridonijela i korona, jer je u siječnju ove godine, primjerice, bilo više od 6200 mrtvih, a u prosincu 2021. više od 7300.

Isti podaci Državnog zavoda za statistiku podsjećaju i koliko je brakova, odnosno razvoda bilo u pandemijskoj 2020. Vjenčalo se tek nešto više od 15.000 ljudi, što sigurno treba "zahvaliti" i lockdownu, odnosno pandemiji, no zato smo se više - razvodili. Razvoda je u apsolutnoj brojci bilo nešto više od pet tisuća tijekom 2020., što znači da se razvelo čak 339 brakova na tisuću sklopljenih. Više razvoda je bilo još samo u 2016. godini, svih ostalih godina od 2011. naovamo razvoda je bilo manje u odnosu na broj vjenčanih. S druge strane, tijekom 2020. su sklopljena manje od četiri braka na tisuću stanovnika.

- Puno razvoda u 2020. je posljedica jako neuređenog društva i svih kriznih zbivanja. Kad je tako loše, to se reflektira i na obitelji pa je i broj razvoda veći - tumači demograf.

Prije jedanaest godina, 2011., vjenčalo se 20.211 parova, a nešto više od 5600 njih se razvelo. U pandemijskoj 2020. razvedenih je bilo više od 5100, a vjenčanih pet tisuća manje nego 2011.

Državni zavod za statistiku jučer je objavio i podatke koji pokazuju da imamo 1,57 milijuna zaposlenih, što je statistički bolje nego početno navedene 1998., kad ih je bilo oko dvjesto tisuća manje. Manje je zaposlenih sad u obrtu i slobodnim zanimanjima, kao i u poljoprivredi, ali više kod pravnih osoba. Danas u Hrvatskoj imamo i 1,23 milijuna umirovljenika, što znači da sve manji broj aktivnih radi za sve veći broj umirovljenih.

Najčitaniji članci