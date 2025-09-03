Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju te je kostur prevezen u pulsku bolnicu radi utvrđivanja uzroka smrti i potvrđivanja identiteta
NE ZNA SE IDENTITET
U kući u Istri našli ljudski kostur
Policija je u utorak u poslijepodnevnim satima pronašla ljudski kostur u kući u Istri. Navode da je kuća u vlasništvu 61-godišnjaka.
Očevid je obavljen, a mrtvozornica je utvrdila kako nema tragova nasilne smrti.
- Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju te je kostur prevezen u pulsku bolnicu radi utvrđivanja uzroka smrti i potvrđivanja identiteta - priopćila je policija.
