NE ZNA SE IDENTITET

U kući u Istri našli ljudski kostur

Piše Ivan Štengl,
U kući u Istri našli ljudski kostur
Foto: PU istarska

Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju te je kostur prevezen u pulsku bolnicu radi utvrđivanja uzroka smrti i potvrđivanja identiteta

Policija je u utorak u poslijepodnevnim satima pronašla ljudski kostur u kući u Istri. Navode da je kuća u vlasništvu 61-godišnjaka.

Očevid je obavljen, a mrtvozornica je utvrdila kako nema tragova nasilne smrti.

- Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju te je kostur prevezen u pulsku bolnicu radi utvrđivanja uzroka smrti i potvrđivanja identiteta - priopćila je policija.

