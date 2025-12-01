Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 41-godišnjaka iz te županije u lažnoj transakciji kriptovaluta oštetio za više od 13 tisuća eura, izvijestila je policija u ponedjeljak
U lažnoj transakciji kriptovaluta ostao bez više od 13 tisuća eura
Nepoznati počinitelj je 29. studenog kontaktirao 41-godišnjaka te se lažno predstavio kao predstavnik internetske platforme i rekao mu da su zamijećene sumnjive aktivnosti na njegovom virtualnom novčaniku.
Potom je 41-godišnjak, po uputi nepoznate osobe, instalirao internet aplikaciju, gdje je otvorio novi virtualni račun, na koji je prebacio kriptovalute koje posjeduje, nakon čega je uvidom u bankovne transakcije utvrdio da mu nedostaje novčani iznos od 13.700 eura.
Kada je shvatio da je prevaren 41-godišnjak je slučaj prijavio policiji, u kojoj navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem. Iz policije upozoravaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.
