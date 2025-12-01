Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA PREVARA

U lažnoj transakciji kriptovaluta ostao bez više od 13 tisuća eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U lažnoj transakciji kriptovaluta ostao bez više od 13 tisuća eura
Foto: canva ilustracija

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 41-godišnjaka iz te županije u lažnoj transakciji kriptovaluta oštetio za više od 13 tisuća eura, izvijestila je policija u ponedjeljak

Nepoznati počinitelj je 29. studenog kontaktirao 41-godišnjaka te se lažno predstavio kao predstavnik internetske platforme i rekao mu da su zamijećene sumnjive aktivnosti na njegovom virtualnom novčaniku.

Potom je 41-godišnjak, po uputi nepoznate osobe, instalirao internet aplikaciju, gdje je otvorio novi virtualni račun, na koji je prebacio kriptovalute koje posjeduje, nakon čega je uvidom u bankovne transakcije utvrdio da mu nedostaje novčani iznos od 13.700 eura. 

Kada je shvatio da je prevaren 41-godišnjak je slučaj prijavio policiji, u kojoj navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem. Iz policije upozoravaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025