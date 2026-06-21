U mandatu uprihodili čak 64 milijuna eura: Kronologija bogaćenja dinastije Orban & Co.
Tjednik Express donosi detaljnu analizu poslovanja tvrtki povezanih s obitelji bivšeg mađarskog premijera koje su, samo na račun dividendi, uprihodile 64 milijuna eura u njegovom mandatu
Viktor Orbán kao premijer tvrdio je da nema nikakvu štednju, ali su članovi njegove obitelji proteklih godina zaradili milijune eura, dijelom iz javnog novca mađarske države i Europske unije. Izvor njihova bogatstva, barem djelomično, jest javni novac, što je Direkt36 otkrio. Tijekom 16 godina njegove vladavine, bogatstvo obitelji Orbán je procvjetalo i ekspandiralo. Vladina potpora i javna sredstva pomogli su u širenju obiteljskih zemljišnih posjeda i poduzeća. Sustav nacionalne suradnje u međuvremenu je dobio kraticu NER, koja je danas sinonim za bogaćenje rođaka, prijatelja i oligarha povezanih s Fideszom.