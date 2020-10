'U maniri crne udovice ispunila je prohtjev svog zlostavljača'

Ovo nije nikakvo prepucavanje, kako to uporno i lažno prikazuje dio posrednika u javnom prostoru, ovo je borba za punu odgovornost za izrečenu riječ. Kako pametnu, tako i glupu, napisao je Milanović

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> ne odustaje od javnog prepucavanja s premijerom <strong>Andrejom Plenkovićem</strong>. Na svom službenom profilu na Facebooku opet je prozvao Plenkovića i nastavlja tražiti odgovor na pitanje gdje je on sijao mržnju 2016. godine, ali je u prozivku uključio i ministricu kulture <strong>Ninu Obuljen Koržinek</strong>.</p><p>Ona je naime u emisiji Otvoreno rekla da je premijer ljut na Milanovića, jer je rekao da je Plenkoviću 'majka lekarka'.</p><p>Status prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Umjesto da herojski zec odgovori na jednostavno pitanje: za što me to točno optužio, odnosno što je točno mislio kada je rekao da sam mržnju prije svih posijao baš ja i to još 2016., on upreže u svoja kola rijetke hadezeovce koji su se, ne bi li opravdali njegove ludorije, pripravni uvijek i stalno ponižavati u javnom prostoru. Jučer je to bila ministrica hmm kulture koja je u očajničkom pokušaju da iz blata iščupa svog gospodara, kao opravdanje i obrazloženje za njegovu monstruoznu insinuaciju pokušala podvaliti jednu banalnu, ilegalno snimljenu zafrkanciju iz kolovoza 2016..</em></p><p><em>Onome ili onoj tko dokaže kauzalnu vezu između te gluposti, jedne sasvim banalne istine koja nikome ne bi trebala smetati, i mržnje, pa makar to bilo i u forenzičkim tragovima, pripast će Nobelova nagrada za logiku. Ponuđeni odgovor nije odgovor. Idemo dalje.</em></p><p><em>Jučerašnji primjer samouništenja, čin žrtvovanja u maniri crnih udovica, u kojem jedna žena samoubilački ispunjava prohtjeve svog sredovječnog gospodara i zlostavljača, sjajan je primjer i upozorenje mladim ženama i djevojkama kako se ne smiju ponašati žele li zadržati dostojanstvo i svoj intimni socijalni prostor. Držite distancu!</em></p><p><em>I ne, ovo nije nikakvo prepucavanje, kako to uporno i lažno prikazuje dio posrednika u javnom prostoru, ovo je borba za punu odgovornost za izrečenu riječ. Kako pametnu, tako i glupu.</em></p>