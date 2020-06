U Markuševcu strepe od novih potresa: 'Prođe kamion i već u strahu skačemo sa stolica'

Mi smo ovdje u samom središtu, osjetimo svako podrhtavanje tla, čak i ono od neki dan od 1,4 treslo nam je kuće. Ljudi svaki dan pronalaze nove pukotine i oštećenja, priča nam Mira Jordanić

<p>Uf, bilo je strašno jutros. Probudio me potres i srce ti je isti čas u peti. Nisam kasnije mogla zaspati. Ljudi su ovdje na rubu, prođe kamion, cesta se zatrese i svi već skačemo sa stolica kako bi krenuli bježati. Nije lako - rekla nam je <strong>Mira Jordanić</strong> (64), članica mjesnog odbora Markuševac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Potres od 2,4 po Richteru jučer je ponovno zatresao Zagreb. Iako je bio znatno manji od onog 22. ožujka, u Markuševcu, epicentru svih dosadašnjih potresa, kod ljudi je probudio stare traume.</p><p>- Mi smo ovdje u samom središtu, osjetimo svako podrhtavanje tla, čak i ono od neki dan od 1,4 treslo nam je kuće. Ljudi svaki dan pronalaze nove pukotine i oštećenja - kaže.</p><p>Grad Zagreb mještanima Markuševca podijelio je cigle i crjepove za obnovu, a dio isporuke stići će i sljedeći tjedan.</p><p>- Dio ljudi od ovih je donacija uspio pokrpati kuće, najvećim dijelom oni kojima kuće nisu toliko oštećene. Ipak, mnogo je onih kojima su popucali nosivi zidovi i koji u njih jednostavno neće moći useliti. Nekima od njih uspjeli smo priskrbiti kontejnere, a neki prenamjenjuju garaže i podrume. Ljudi se snalaze kako znaju - objašnjava nam Mira.</p><p>Mnogi stanovnici nisu željeli otići u SD Cvjetno naselje, već su se smjestili kod obitelji ili prijatelja, dok je dio odmah uselio u podrume i garaže.</p><p>- Ljudi ne razumiju da smo mi naučili na seoski način života. Izađemo van iz kuće u svoje dvorište, a ne na beton. Tako da puno ljudi nije ni tražilo gradske stanove, već traže rješenja da ostanu ovdje. Zahvalni su za donaciju crijepa i cigli, iako mnogima to nije dovoljno - kaže nam Mira.</p><p>Traume je jutros ponovno proživljavala i <strong>Vesna Ritoša</strong> čija je kuća u potpunosti stradala u potresu.</p><p>- Pobudio nas je potres, sve se jako treslo i čulo kao grmljavina. Živimo svaki dan u strahu što će biti i hoće li nam se nešto srušiti na glavu - kaže.</p><p>Od potresa ne spava mirno.</p><p>- Ne znam kad sam se zadnji put naspavala. Strepim od svakog novog podrhtavanja jer svaki put nađem veće pukotine u zidovima. Kuća je načeta i samo se bojim da će sve pasti kao kula od karata - kaže.</p><p>Ona i njen suprug od statičara su dobili zeleno svjetlo za uređenje prizemlja, jedinog dijela kuće koje nije toliko stradalo.</p><p>- Dva kata ćemo morati srušiti jer rade pritisak na prizemlje. Ali kako nema konkretnog zakona, još uvijek ništa ne možemo. Molim se Bogu da nam do donošenja zakona ta dva kata ne padnu na glavu - priča nam u strahu.</p>