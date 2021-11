Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 313 uzoraka, od čega je evidentirano 173 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2, što je 55,3% od broja testiranih. Iz drugih županija prijavljena su 3 pozitivna slučaja kod osoba s prebivalištem/boravištem u Međimurskoj županiji.

U protekla 24 sata oporavilo se 113 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 1 277. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 77 689 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 68 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirano je 8 pacijenata, otpušteno je 5 pacijenata, 3 pacijenta su na invazivnoj respiraciji, preminula je 1 osoba, muška osoba stara 75 godina.

Građani se mogu cijepiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, od 13 do 18 sati u trijaži Županijske bolnice Čakovec i u subotu, 20. studenoga u trijaži Županijske bolnice Čakovec od 9 do 12 sati.

Cijepljenje se odvija i u Ljekarni Kotoriba 17. studenoga od 12 do 17 sati uz prethodnu najavu na broj 040/682-750, kao i u Ljekarni Štrigova 16. studenoga od 12 do 17 sati te 23. studenoga od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na broj 040/851-006.

Prema mjestu prebivališta od 1. studenoga do 7. studenoga 2021. godine 373 oboljelih je s područja grada Čakovca, 32 s područja grada Mursko Središće, 59 s područja grada Preloga, 49 na području općine Belica, 6 općine Dekanovec, 17 općine Domašinec, 25 općine Donja Dubrava, 19 općine Donji Kraljevec, 16 općine Donji Vidovec, 17 općine Goričan, 41 općine Gornji Mihaljevec, 69 općine Kotoriba, 33 općine Mala Subotica, 85 općine Nedelišće, 18 općine Orehovica, 17 općine Podturen, 32 općine Pribislavec, 20 općine Selnica, 63 općine Strahoninec, 14 općine Sveta Marija, 68 Sveti Juraj na Bregu, 22 općine Sveti Martina na Muri, 26 općine Šenkovec, 24 općine Štrigova i 10 općine Vratišinec.