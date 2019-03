U Metkoviću krv vade do 8.30: Ako zakasnite, morate u Split

Od ponedjeljka se u Metkoviću može izvaditi krv u tamošnjem medicinskom-biokemijskom laboratoriju samo do 8.30 sati, a onda tu krv prevoze do Kaštela, gdje ju obrađuju i pišu nalaze. Te nalaze onda vraćaju u Metković gdje ih preuzimaju pacijenti ili doktori.

Krv u jednom danu prijeđe više od 300 kilometara kako bi pacijenti dobili nalaz.

- Prije je to sve radio privatni medicinsko-biokemijski laboratorij u Metkoviću koji je vodila specijalistica medicinske biokemije. Ona je imala koncesiju i obavljala je taj posao za sve pacijente u Metkoviću. No, kako je nažalost ta žena prošli tjedan preminula, tako u tom laboratoriju nitko sada više ne može izdati nalaz, jer nitko od zaposlenih nije specijalist medicinske biokemije. Mogli bi reći da je sa tom ženom "umro" i njezin pečat kojim je ovjeravala nalaze. Tako je sada taj laboratorij prešao pod DZ Metković, koji je sa privatnim laboratorijem u Kaštelima potpisao ugovor, da će obraditi u jednom danu 100 vađenja krvi iz Metkovića. A pitam se ja, što će biti, ako taj dan ima 150, 200 ili 300 vađenja krvi u Metkoviću. Kada će i kako njihova krv biti obrađena - pita se sugovornik Slobodne Dalmacije koji je htio ostati anoniman.

Svi koji zakasne, odnosno dođu poslije 8.30, morat će krv ići vaditi u splitsku ili dubrovačku bolnicu.

- Istini za volju rečeno je, da oni koji dođu do 9 sati i moraju hitno izvaditi krv, da će im to biti omogućeno, ali da kola prema Kaštelima moraju u 9 sati krenuti, bez odgađanja. Što ako postoji hitnoća iza 9 sati? Tada bi roditelji trebali svoju djecu sjesti u automobil, ili autobus, ako nemaju automobil, odvesti recimo u Split na vađenje krvi, sačekati nalaz i potom se drugim autobusom vratiti u Metković, kod svog liječnika na pregled. Pa to nema ni u "Apsurdistanu". I nismo mi u Metkoviću jedini u tome, Tako rade i oni iz Makarske i Ploča, jer ni tamo nitko ne može izdati nalaze u njihovim laboratorijima. Svaki pacijent koji ima temperaturu, bol u trbuhu ili plućima mora izvaditi krv. I što da liječnici sada rade. Da šalju, nakon 8.30 sati ljude u Split ili Dubrovnik ili da im kažu da dođu sutra, ali ranom zorom, prije 8.30 sati ili da im kažu kako im ne mogu pomoći, pa da se dogodi novi slučaj Bebić - kaže sugovornik Slobodne.

Situaciju je komentirao i ravnatelj metkovskog Doma zdravlja, Mihovil Štimac.

- Jednostavno, na tržištu rada nema ni jednog inženjera medicinske biokemije i to je osnovni problem, zbog čega je ovakva situacija u Metkoviću. Ukoliko znate nekog tko je inženjer medicinske biokemije, eto recite mi i odmah će takva osoba u DZ Metković dobiti posao. Otvorit ćemo javni natječaj za to mjesto i taj će natječaj biti stalno otvoren. Nije to samo problem Metkovića, isti problem imaju u Makarskoj i Pločama. Stoga smo morali naći osobu ili laboratorij medicinske biokemije koje je voljan pregledavati "metkovsku krv". I našli smo u Kaštelima, potpisali s njima ugovor i počeli slati krv u Kaštela. Taj put automobilom do Kaštela traje sat i pol ili sat i četrdeset minuta i čim su nalazi zgotovljeni oni idu natrag u Metković, odnosno vraćaju se isti dan. Jedini izlaz nam je bio u Kaštelima i preko nekih dragih ljudi, koji su nam pomogli, došli smo do, nadam se privremenog rješenja ove situacije. Naravno, onog trenutka kada zaposlimo inženjera medicinske biokemije prestati ćemo slati "metkovsku krv" u Kaštela - rekao je Štimac.

