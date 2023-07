U Mostaru svi još pričaju o muškarcu koji je ušetao u haljini u mirovinsko: 'Pa jako je vruće!'

Uzavreo je ovih dana Mostar koji se prži na 38 stupnjeva u hladu, a uzavrela je i tema ulaska muškarca u haljini u Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Županijska - kantonalna administrativna služba Mostar.

Podsjetimo, u utorak je u tu instituciju u kratkim hlačama pokušao ući muškarac iz Mostara, a portir ga je zaustavio i rekao kako se treba primjereno obući ako želi ući u zgradu.

Muškarac je otišao, te se uskoro vratio u spavaćici do ispod koljena i kratkim rukavima, pa ga je portir, tako obučenog, pustio u zgradu.

Muškarac je to objavio na svom Facebook profilu, a njegova je objava izazvala lavinu komentara, što na društvenim mrežama, što u Mostaru.

- To je za mene smiješno, na ovim temperaturama u našem gradu gdje je na suncu 50 stupnjeva da nam ograničavaju u čemu ćemo ući. Gospodin koji je ušao u haljini je po meni u pravu. Malo nam je naše muke i ovolikih vrućina pa sad još moramo gledati kako smo obučeni, najbolje da dođemo u skafanderu - sarkastičan je jedan prolaznik kojeg smo zatekli na ulazu u zgradu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Foto: Zrinka Medak Radić/24sata

- Ja razumijem da se ne može ući baš u kratkom šorcu ili nepristojan u institucije, ali neke bermude do koljena ne bi trebale biti problem. Znam osobno tog gospodina i mogu reći da ima pravo, neka je objavio, jer je to zaista smiješno. Uspjelo me nasmijati iako sam prije tjedan dana ostao bez oca i zbog toga sam zapravo i došao ovdje u Federalni zavod - govori nam dotični gospodin.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je, prije nego što je obukao spavaćicu, u zgradu ušao u vrlo kratkom šorcu, majici bez rukava i japankama, a kada ga je portir upozorio da se mora prikladno obući, počeo je vrijeđati i govoriti kako je došao uz Švedske, a da ni tamo nemaju tako suluda pravila oblačenja. Ipak, na ulaznim vratima Federalnog zavoda zaista postoji znak koji upozorava da se potrebno primjereno obući, a isto se pravilo primjenjuje i u drugim institucijama Bosne i Hercegovine.

- Evo ja sam u dugim hlačama, tenisicama i majici kratkih rukava, nije mi problem. Mislim da je sasvim normalno što ljude ne puštaju u institucije ako nisu dolično odjeveni jer ipak nismo na plaži, treba se pristojno obući u javnim institucijama - govori nam Goran Livančić iz Mostara koji je u Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje došao nešto obaviti.

- Vruće zaista jest, ali neće biti neka velika razlika i ako se skinemo. Sunce je, ljeto je, Mostar je iznimno vruć, ako je nekome prevruće neka skoči u Neretvu i ohladi se pa se lijepo presvuče i dođe obaviti što treba u ovakve institucije - zaključio je Goran.

Ravnateljica Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Županijske/kantonalne administrativne službe Mostar nije željela ništa komentirati te je isto savjetovala i portiru koji je radeći svoj posao bio akter cijelog događaja.