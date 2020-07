U naselju kraj Šibenika iscurio klor, mještani su evakuirani!

<p>U mjestu Lozovac kod Šibenika došlo je do kvara na klorinatorskoj stanici i do curenja klora, javlja <a href="https://www.sibenik.in/zupanija/u-lozovcu-iscurio-klor-evakuirani-stanovnici-policija-blokirala-cestu-prema-bivsoj-tvornici-ivanal/124608.html" target="_blank">Šibenik.in</a>.</p><p>Iz Vodovoda i odvodnje su stanovnicima koji žive u blizini uputili apel da napuste svoje domove ili da zatvore prozore. Mještani koji žive u blizini bivše tvornice Ivanal su evakuirani, a policija je blokirala cestu. </p><p>Evakuirali su tri kuće koje se nalaze u blizini klorinatorske stanice prema bivšoj tvornici Ivanal nedaleko od ulaza u Nacionalni park Krka. Klor je iz stanice zbog kvara iscurio u zrak, a iz Vodovoda kažu kako je u tijeku sanacija kvara.</p><p>- Molimo stanovnike koji žive na Lozovcu u blizini klorinatorske stanice da zatvore prozore ili da napuste svoje objekte budući da se u klorinatorskoj stanici dogodio kvar na boci klora uslijed čega je izašla određena količina klora u atmosferu. Nakon što se incident otkloni stanovnici navedenog područja će biti pravovremeno obaviješteni - javili su iz Vodovoda.</p><h2>Mjesni odbor Lozovca: Sve su službe na terenu</h2><p>- Poštovani mještani, primili smo obavijest da se na našem području (radničko naselje Lozovac) zbog puknuća cijevi na vodovodnoj mreži dogodilo puštanje određene količine klora u zrak. Sve javne službe od policije, vatrogasaca i zaštite okoliša su na mjestu događaja i razmatraju situaciju. Molimo ovim putem da budete oprezni, da zatvorite sve prozore i time spriječite eventualne štetne posljedice. Pratimo daljnji razvoj situacije - priopćili su.</p>