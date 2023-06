U nedjelju još sunčano, a onda stiže promjena vremena i kiša

"U drugom dijelu vikenda, nakon sunčanijeg prijepodneva, ponovno su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u gorju, zatim i u središnjoj Hrvatskoj.

U ponedjeljak i utorak pljuskovi će biti česti, mjestimice i izraženiji, a i u nastavku tjedna u većini unutrašnjosti se ne može izdvojiti dan kada bar negdje neće biti kiše, pa i u obliku pljuskova. No, barem će na Jadranu biti više sunčanog vremena i pritom vrlo toplo, no ne i vruće, uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, ponekad i sjeverozapadni.", sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je pripremila Dunja Plačko-Vršnak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U nedjelju će u istočnim hrvatskim krajevima u početku biti pretežno sunčano. Poslijepodne umjeren razvoj oblaka, ponajprije u zapadnoj Slavoniji i mogućnost ponekog pljuska. Bit će vrlo toplo, uz temperaturu između 25 i 28 °C.

Foto: Screenshoot/DHMZ





Toplo, ponegdje i sparno bit će u središnjoj Hrvatskoj. Pritom u prvom dijelu dana barem djelomice sunčano, a poslijepodne raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.



Jakog razvoja oblaka i izraženijih pljuskova poslijepodne će ponegdje biti i u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali se ne može isključiti mogućnost poslijepodnevnog pljuska, osobito uz obalu. Ujutro će podno Velebita puhati slaba do umjerena bura, danju jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutro u gorju razmjerno svježe, a najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 °C, na moru oko 26 °C.

Poslijepodne razvoj oblaka i pljuskovi

U unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano, a od sredine dana uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Na srednjem Jadranu prevladavat će sunčano, ali poslijepodne je uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć i uz obalu. Uz slab jugoistočni i jugozapadni vjetar more će biti malo valovito. Bit će vrlo toplo.



Na jugu Hrvatske pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblaka, a ponajprije u zaobalju mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Uz slab vjetar temperatura zraka bit će oko 26 °C, a temperatura mora oko 22 °C."

Foto: Screenshoot/DHMZ

"U prvoj polovini sljedećeg tjedna na kopnu se nastavlja promjenjivo i nestabilno vrijeme s čestom kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji početkom tjedna mjestimice mogu biti izraženiji.



Lokalno izraženijih pljuskova bit će i na Jadranu, osobito u ponedjeljak, ponegdje i u utorak, a od srijede se povećava vjerojatnost za stabilnije i toplije vrijeme.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.