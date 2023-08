U nedjelju se u Zagrebu vozi biciklistički maraton: Evo koje ceste će biti zatvorene

U nedjelju, 27. kolovoza, od 10 do 16 sati u organizaciji biciklističkog kluba "Dinamo Zagreb" održat će se biciklistička cestovna utrka, odnosno maraton pod nazivom "Roller Coaster Gran Fondo 2023", javljaju iz policije.



Za vrijeme kretanja organizirane kolone biciklista i održavanja predmetnog biciklističkog maratona u nedjelju od 8 do 18 sati bit će zatvoren promet za sva vozila na Sarajevskoj cesti od Vatikanske do parkirališta trgovačkog centra "Konzum", a trajanje biciklističkog maratona, odnosno predmetne utrke predviđeno je navedenog dana od 10 do 16 sati po sljedećim trasama:



START I CILJ: ZAGREB, SARAJEVSKA (kod trgovačkog centra "Konzum"):



START: Zagreb, Sarajevska 6 (parkiralište "Konzuma") - Jakuševačka - Jankovićeva – Trg kardinala Alojzija Stepinca - Velikogorička - Zamlačka – Trg Majke Hrvatice - Kramarićeva - Industrijska - Odranska - Arbanasova - Tratinska - Peršinovec - Dubranec - Cerovski Vrh - Jerebić - Cvetković Brdo – Opatija – DC 31 - Gornji Hruševec - Donjohruševečka - Hotnja – DC 36 - Gladovec Pokupski - Pokupsko – Cerje Pokupsko – Lijevi Štefanki – Lukinić Brdo – Kupski Slapovi – Selsko Brdo – Dvoranci – Vladimira Nazora - Trg Stjepana Radića – Ivana Gorana Kovačića - Jamnica Pisarovinska - Gorica Jamnička – Lučelnica – Bukovčak – Dubranec – Peršinovec – Tratinska – Arbanasova – Industrijska – Kramarićeva – Trg Majke Hrvatice - Karla Weingartnera - Zamlačka - Velikogorička – Trg kardinala Alojzija Stepinca - Jankovićeva - Jakuševačka - Sarajevska - CILJ: Zagreb, Sarajevska 6 (parkiralište "Konzuma").



Policija poziva sve sudionike u cestovnom prometu koji se u trenutku prolaska biciklista zateknu na trasi kretanja utrke, da se pridržavaju uputa i znakova policijskih službenika i redara, kao i na razumijevanje i strpljenje u slučaju kratkotrajnog zatvaranja prometa na pojedinoj dionici biciklističkog maratona.