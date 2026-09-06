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TRAGEDIJA U INDIJI

U New Delhiju urušila se zgrada: Poginula najmanje jedna osoba, deseci nestalih...

Piše HINA,
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U New Delhiju urušila se zgrada: Poginula najmanje jedna osoba, deseci nestalih...
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Foto: RAJAT GUPTA
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U podrumu zgrade Hostel Daze, koja se nalazi nedaleko od kampusa Sveučilišta u Delhiju, izvodili su se građevinski radovi.

Strahuje se da su deseci studenata zarobljeni u urušenoj stambenoj zgradi u New Delhiju, prenosi u nedjelju BBC.

Očevici su rekli lokalnim medijima da je do 50 ljudi bilo u peterokatnici u četvrti Satya Niketan u jugozapadnom dijelu grada kada se srušila oko 13,30 sati po lokalnom vremenu u nedjelju.

Najmanje jedna osoba je poginula, a dvije su u kritičnom stanju, objavio je NDTV pozivajući se na lokalnu policiju. Rečeno je da je dosad spašeno šest ljudi.

U podrumu zgrade Hostel Daze, koja se nalazi nedaleko od kampusa Sveučilišta u Delhiju, izvodili su se građevinski radovi.

Smatra se da su mnogi od studenata koji su ondje boravili bili u svojim sobama u trenutku urušavanja jer u nedjelju nije bilo nastave.

Zastupnik u zakonodavnoj skupštini rekao je na mjestu događaja da su neki od zarobljenih studenata pozivali upomoć ispod ruševina.

Očevici su rekli lokalnim medijima da se srušila i druga zgrada pokraj doma.

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