Državni službenici prosvjedovali su u New Yorku nekoliko dana nakon što je gradonačelnik Bill de Blasio’ najavio da će se svi u državnoj službi morati cijepiti.

Na prosvjedu je oko pet tisuća ljudi marširalo preko bruklinskog mosta. Policija je privela najmanje 20 ljudi, piše New York Post.

Pogledajte video

Prema novoj odluci, svi državni službenici, osim zatvorskog osoblja, morat će se cijepiti najkasnije do petka jer će u suprotnom biti na neplaćenom dopustu.

Brojni prosvjednici nosili su američke zastave, uzvikujući 'Je*eš De Blasija" i 'Nećemo se pokoriti'.

Neki su pak otišli u krajnost i nosili žute Davidove zvijezde kako bi cijepljenje usporedili s progonom Židova.

- Ostavite nas na miru i pustite nas da radimo - rekla je ljutita vatrogaskinja, Sofia Media, dok se jedan od policajaca pitao:

- Koja će biti sljedeća naredba za policiju New Yorka, pod ovlasti gradonačelnika de Blasija?

- Uvijek smo bili spremni položiti svoje živote u obranu svojih, hoćete li nam priskočiti u pomoć ili stajati besposleni? -

rekao je jedan od pripadnika policije, koji podržava cjepivo, obraćajući se povjereniku NYPD-a Dermotu Sheaju i prosvjednicima.

- Gradonačelnik nas želi prikazati kao nemoralne, nesigurne i opasne za javnost - viknuo je Paul Schweit, koji je uz to poručio građanima da ih i dalje žele zaštititi.

- Svi gradski zaposlenici, uključujući vatrogasce i policajce imat će nalog da dobiju prvu dozu do 17 sati u petak, dok će članovi gradske snage koji do 1. studenog nisu započeli s cijepljenjem biti stavljeni na neplaćeni dopust dok ne dostave dokaz o cijepljenju - rekao je gradonačelnik New Yorka.

Redari imaju rok do 1. prosinca za primiti prvu dozu cjepiva, zbog nedostatka osoblja na opkoljenom otoku Rikers.

Prosvjed je uslijedio nakon gomile antivaksera koji su se u nedjelju okupuli ispred Barclays centra kako bi dali podršku zvijezdi Netsa Kyrie Irvingu, kojemu momčad ne dopušta igrati jer još nije cijepljen. Prije nove odluke gradske vijećnice, protiv COVID-19 cijepili su se samo djelatnici Odjela za obrazovanje i gradski zdravstveni radnici. Kao poticaj, oni koji pristanu na cijepljenje dobit će povećanje plaće od 500 dolara.

Gradski radnici koji su se već cijepili, izjavili su za NY Post kako smatraju nepoštenim to što i oni nisu dobili novčanu nagradu.