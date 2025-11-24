Obavijesti

JESTE LI JE VIDJELI?

U Opuzenu nestala 91-godišnja Matija. Traje intenzivna potraga

U Opuzenu nestala 91-godišnja Matija. Traje intenzivna potraga
Foto: Privatna arhiva, Josip Regovic/PIXSELL (ilustracija), Canva

Prema neslužbenim informacijama, Matija je posljednji put viđena 21. studenoga 2025. (petak) oko 15:30 sati, na adresi svog prebivališta u Ulici Zrinsko-Frankopanska 34 u Opuzenu. Od tada joj se gubi svaki trag.

U Opuzenu traje intenzivna potraga za 91-godišnjom Matijom Brajković – Matijica. U potrazi su uključeni članovi HGSS-a i policija, javlja Ploce.com.

Foto: privatna arhiva

Prema neslužbenim informacijama, Matija je posljednji put viđena 21. studenoga 2025. (petak) oko 15:30 sati, na adresi svog prebivališta u Ulici Zrinsko-Frankopanska 34 u Opuzenu. Od tada joj se gubi svaki trag.

Ako imate informacije o njezinom kretanju ili ste je možda vidjeli, kontaktirajte policiju.

