JESTE LI JE VIDJELI?
U Opuzenu nestala 91-godišnja Matija. Traje intenzivna potraga
U Opuzenu traje intenzivna potraga za 91-godišnjom Matijom Brajković – Matijica. U potrazi su uključeni članovi HGSS-a i policija, javlja Ploce.com.
Prema neslužbenim informacijama, Matija je posljednji put viđena 21. studenoga 2025. (petak) oko 15:30 sati, na adresi svog prebivališta u Ulici Zrinsko-Frankopanska 34 u Opuzenu. Od tada joj se gubi svaki trag.
Ako imate informacije o njezinom kretanju ili ste je možda vidjeli, kontaktirajte policiju.
