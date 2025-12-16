Osječki doktor iz pakla! Dirao je maloljetnike, davao im drogu. Evo što su mu pronašli u kući!

Policija je dovršila kriminalističku istragu nad 46-godišnjim doktorom iz Osijeka zbog počinjenja više kaznenih djela na štetu maloljetnika i dvoje punoljetnih.

- Utvrđeno je da se u razdoblju od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju - navodi policija i dodaje:



- Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Pretragom doma i ordinacije, policija je doktoru oduzela: dva računala, mobitel, 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta nepravilnog oblika različitih boja droge „MDMA“ ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić smeđe komprimirane materije hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge „MDMA“ ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.





- Zdravstveni djelatnik je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu zbog počinjenih kaznenih djela: ''Povreda djetetovih prava“ iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona, „Bludne radnje“ iz članka 155. stavka 2. u vezi članka 154. stavka 1. točke 2. Kaznenog zakona „Omogućavanje trošenja droga“ iz članka 191. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona te „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ iz članka 190. stavka 2. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona - zaključuje policija.