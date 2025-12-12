Kod Splita uhitili mladića (29): Pronašli kilogram amfetamina

Na sinjskom je području uhićen 29-godišnji muškarac kod kojega je pronađeno više od kilograma amfetamina te manja količina marihuane i pirotehnike, a nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je u petak splitska policija.

Muškarca se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Istragom je utvrđeno da je drogu neovlašteno posjedovao i skrivao u teretnom vozilu kojim se koristio na području Sinja, pri čemu mu je oduzeto 1,1 kilogram amfetamina (speed) i manja količina marihuane.

Na temelju sudskog naloga pretražen je i njegov dom te drugi prostori koje koristi, gdje je pronađena dodatna manja količina droge i devet komada pirotehničkih sredstava kategorije P1 (signalne rakete).

Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a zbog neovlaštenog posjedovanja pirotehnike bit će podnesena i prekršajna prijava nadležnom sudu.

Tijekom dana predan je pritvorskom nadzorniku.