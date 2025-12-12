Obavijesti

Kod Splita uhitili mladića (29): Pronašli kilogram amfetamina

Piše HINA,
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Splitska policija zaplijenila je 1,1 kilogram speeda, manju količinu marihuane i signalne rakete, a osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja završio u pritvoru uz kaznenu i prekršajnu prijavu.

Na sinjskom je području uhićen 29-godišnji muškarac kod kojega je pronađeno više od kilograma amfetamina te manja količina marihuane i pirotehnike, a nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je u petak splitska policija.

Muškarca se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Istragom je utvrđeno da je drogu neovlašteno posjedovao i skrivao u teretnom vozilu kojim se koristio na području Sinja, pri čemu mu je oduzeto 1,1 kilogram amfetamina (speed) i manja količina marihuane.

IMALA JE POMAGAČA Maloljetnica iz Šibenika nožem napala zaposlenicu trgovine i opljačkala je. Napala i policajku
Maloljetnica iz Šibenika nožem napala zaposlenicu trgovine i opljačkala je. Napala i policajku

Na temelju sudskog naloga pretražen je i njegov dom te drugi prostori koje koristi, gdje je pronađena dodatna manja količina droge i devet komada pirotehničkih sredstava kategorije P1 (signalne rakete).

Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a zbog neovlaštenog posjedovanja pirotehnike bit će podnesena i prekršajna prijava nadležnom sudu.

Tijekom dana predan je pritvorskom nadzorniku.

